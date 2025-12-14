Estelle Cruijff (47) heeft het nog altijd moeilijk als het over haar gestrande huwelijk met ex-topvoetballer Ruud Gullit gaat. Het nichtje van Johan Cruijff was bijna dertien jaar lang in de wolken met de sprookjesachtige relatie, maar bleef met een gebroken hart achter nadat Gullit vreemdging.

In een uitgebreid gesprek met presentatrice Bridget Maasland kijkt ze terug over haar gelukkige periode tussen 2000 en 2013. Daarin was ze getrouwd met Gullit, die jarenlang furore maakte in het internationale topvoetbal. Als speler van onder meer Feyenoord, PSV, AC Milan Chelsea en het Nederlands elftal lag de wereld aan zijn voeten en dat van zijn vrouw Estelle Cruijff. Maar alles werd anders toen hij zijn heil bij een andere geliefde zocht.

'Dat iemand je zoveel pijn kan doen'

Ook al is het inmiddels ruim twaalf jaar geleden, Cruijff krijgt nog altijd tranen in haar ogen als het over de geklapte relatie gaat. "Het is niet eens de daad, maar het is het vertrouwen dat breekt. Dat iemand met je hart en je gevoelens speelt. Dat iemand waar je zoveel van houdt, je zoveel pijn kan doen. Dat is heel verdrietig. Mijn huis is mijn haard. Mijn veilige plek. En dat had ik niet meer. Ik heb de grootste muil, maar een klein hartje. Daar werd op gestampt", zegt ze openhartig in gesprek met Maasland.

'Dat heeft mij het meeste pijn gedaan'

Cruijff, die na haar gebroken hart een relatie kreeg met ex-topkickbokser Badr Hari, schreef alle pijn van zich af en sprak er veel over met dierbaren. Haar herstel duurde zo lang. Ze omschrijft dat ze liever een gebroken been had gehad, 'want dan wist ze tenminste waar ze aan toe was', maar het mentaal verwerken van de relatie kostte veel langer en was onzichtbaar voor de meeste mensen. "Je wil door die pijn heen, maar de tijd bepaalt wanneer die pijn stopt. Was er maar een tablet voor, voor hartenpijn en verdriet. Dit kan je breken. Ik isoleerde mezelf een beetje. Ik was totaal mezelf niet meer. Dat heeft een tijd geduurd."

Zoon Maxim Gullit

Samen met Gullit kreeg Cruijff een zoon, Maxim. Hij is inmiddels zijn vader achterna gegaan en is profvoetballer. Maxim Gullit speelde tot en met 2023 bij Cambuur, nadat jarenlang in de jeugd van AZ speelde. Inmiddels is hij transfervrij.