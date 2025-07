Jordan Henderson en Ajax maakten vorige week bekend uit elkaar te gaan, maar de Engelse middenvelder blijkt zijn villa in Nederland al veel eerder verkocht te hebben. Daar maakte hij overigens in korte tijd een mooie winst op.

Henderson kwam in de winter van 2024 naar Ajax, waar hij destijds een riant contract tot de zomer van 2026 tekende. Afgelopen winter kon de Engels international naar AS Monaco, maar destijds wilden de Amsterdammers hem graag behouden. Deze zomer is in samenspraak alsnog besloten om uit elkaar te gaan: het salaris van Henderson weegt te zwaar op de huishouding van Ajax.

Of kwam dat besluit al eerder? Henderson kocht bij zijn komst bij Ajax een villa in Blaricum. Hij legde er liefst 5,5 miljoen euro voor neer uit eigen middelen. BekendeBuren kwam erachter dat de huidig speler van Brentford er niet lang heeft gewoond: eind januari van dit jaar verkocht hij de villa alweer voor zes miljoen. Zo maakte hij in korte tijd nog vijf ton winst.

Enorm groot woonoppervlak

Henderson kon in dat jaartje wel volop genieten in die villa. Het had een woonoppervlakte van maar liefst 476 vierkante meter. Het huis beschikt over tien kamers, waaronder zeven slaapkamers en vier luxe badkamers. Ook had de tuin een oppervlakte van liefst 3000 vierkante meter.

Roerige periode voor Henderson

Henderson kent een roerige periode. Behalve zijn vertrek bij Ajax kreeg de oud-speler van Liverpool ook te maken met het overlijden van voormalig teamgenoot Diogo Jota. Hij herdacht hem met een emotionele tekst op Instagram.

"Het was een eer om het veld met je te delen, maar onze vriendschap buiten het veld was echt bijzonder. We hebben zo veel gelachen en we probeerden altijd een manier om Milly (James Milner, red.) op te naaien zodat hij een boete kreeg. Het lukte ons nooit. Soms nam je foto's van me als ik in de bus lach te slapen, dan stuurde je die later naar me en lagen we helemaal in een deuk."