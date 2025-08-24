Wesley Sonck was als voetballer een ijzersterke spits die uitkwam voor onder andere Ajax en Club Brugge, maar tegenwoordig is hij in België een bekend TV-gezicht. De oud-voetballer trad zelfs op tijdens het festival Kamping Kitsch en ging daar helemaal los op het podium.

Sonck was tijdens zijn loopbaan een spits die de goals aan een wist te rijgen. Hij speelde van 2003 tot 2005 voor Ajax en hij speelde 47 officiële wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers. In totaal vond hij vijftien keer het net. Nadat hij bij Ajax vertrok speelde de spits voor grote clubs als Borussia Mönchengladbach, Club Brugge, Lierse SK en Waasland-Beveren. Ook speelde Sonck 55 duels voor België. In totaal kwam hij tot 24 goals voor de Rode Duivels.

Kamping Kitsch

Doordat Sonck regelmatig op TV te zien is als analist bij voetbalprogramma's en andere uitzendingen, werd hij uitgenodigd op het festival Kamping Kitsch, een van de bekendste festivals van België. Op Kamping Kitsch kleed iedereen zich iets gewaagder dan ze normaal doen en verschillende artiesten traden op zoals K3, Jordy Bernal en Harrie Snijders. Het festival duurt een dag en wordt gehouden in Kortrijk.

Sonck trad op met het Belgische duo Bram en Lennert. De twee artiesten besloten eerder dit jaar om samen met de oud-spits een muziekact te beginnen. Het nummer 'Go Wesley' werd geboren en samen met de spits brachten Bram en Lennert het nummer ten gehore. Sonck trakteerde de fans niet alleen op zijn stemgeluid, maar de oud-spits gooide er ook nog een aantal hele knappe dansmoves uit. Het publiek ging uit hun dak en het optreden was zeer geslaagd.

Optreden

Voor Sonck was het niet de eerste keer dat hij samen met Bram en Lennert optrad. In 2023 zong hij al een nummertje met de artiesten tijdens het carnaval in Ninove. Toen heette de act nog de Nifoose All Stars.