Ex-Feyenoorder Regi Blinker maakte verkeerde investering van 125.000 gulden: 'Ik ben daar ziek van geweest'

Regi Blinker kende een rijke carrière als voetballer met mooie clubs als Feyenoord, Celtic en Sheffield Wednesday. Maar ook daarna timmerde hij succesvol aan de weg, als ondernemer. Samen met Soufian Asafiati richtte hij in 2006 Life After Football op, een magazine over het leven ná het voetbal. Toch waren niet al Blinkers investeringen succesvol.

Dat onthult hij in de podcast Dutch Dragons, waar hij aanschoof om te praten over zin leven als ondernemer. Daar vertelde Blinker dat hij in het begin van zijn ondernemerscarrière een fout maakte, of zoals ze het daar zeggen: 'erin gejonast'. "Ik kon investeren in een nieuw bedrijf dat voetballers zou helpen. Dat sprak me ontzettend aan. Ik kon er 125.000 gulden (nu zo'n 56.000 euro) in investeren en daar zou ik heel veel rendement voor terug krijgen", lacht Blinker.

"Dan stinkt de zaak al", concluderen de hosts Bas Witvoet, Pieter Schoen en Michel Perridon al. "Het was een bedrijf dat nog opgericht moest worden, dus daar was dat geld voor. En er waren vier à vijf voetballers die dan die 125.000 moesten storten en dan zouden ze daar een kantoor huren en er zouden goede mensen in dienst komen, die plannen zouden maken voor voetballers. En wij mochten meedenken wat voor plannen dat zouden zijn voor voetballers na hun carrière."

Zaadje gepland

De drie heren stellen dat daar wel het zaadje is gepland voor Life after Football. Blinker beaamt dat, maar zegt ook: "Ik ben daar goed ziek van geweest. Uiteindelijk hebben ze veel documenten gemaakt, veel gesprekken gevoerd met spelers die net gingen stoppen. Er is met clubs gesproken, er zijn allerlei dingen gebeurd."

Volgens Blinker was het allemaal 'iets te gezellig onderling' om er een succes van te maken. "Veel dinerfeestjes", lacht hij. "Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar uiteindelijk is het (geld, red.) gewoon verdampt." Oplichting wil Blinker het niet noemen. "Gewoon weinig kennis, ik was er zelf ook bij. Het is maar één keer gebeurd", is Blinker eerlijk.

Bange gestopte voetballers

"Maar ik vind wel dat je dingen moet proberen, wat je nou echt leuk vindt. Voetballers die gestopt zijn durven vaak niet nieuwe dingen te proberen. Want dan moet je onderaan beginnen weer, terwijl je al die status en het geld hebt. Dat is best wel een ding", concludeert hij.