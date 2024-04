Ex-hockeyster Ellen Hoog deelt ranzige anekdote: 'Er komen wat wc-papiertjes uit je broek'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. We eren het dolle duo door de komende periode enkele leuke fragmenten uit te lichten.

We gaan terug naar de laatste dag van 2023, toen de vrouwen hun slotaflevering van het jaar opnamen. In die aflevering, 'Voorbeeldstudentjes & nieuwjaarsdeceptie', ging het onder meer over de kinderen van Hoog. Haar dochter Sev Lexi Jo (2022) gaat regelmatig met haar mee naar de wc. En dat leidt soms tot ongemakkelijke situaties.

WC-papier

"Dan pakt ze een wc-papiertje en scheurt ze die in stukjes", legt ze uit over het gedrag van Sev. "Die stukjes doet ze in mijn broek. Vorige week had ik een beetje haast. Ik moest naar de sportschool. Ik had er niet meer bij nagedacht dat er wc-papier in mijn broek zat. Toen kwam er natuurlijk halverwege de gymles een vrouw naar me toe, de moeder van een ander kind. Die zei: 'Ehm, er komen wat wc-papiertjes uit je broek. Zo kut."

Kelvin de Lang van Ajax

De man van Hoog is Kelvin de Lang. Hij is tegenwoordig hoofdscout bij Ajax. In 2016 ging het koppel trouwen.

Naomi van As en Sven Kramer

In een andere episode sprak Van As over het begin van haar relatie met oud-topschaatser Sven Kramer. Het bleek dat ze, eeuwen geleden, contact kregen via het chatprogramma MSN. Alleen de iets oudere lezers weten nog wat dat precies was. Lees hier meer over haar verleden met Kramer.

Hieronder staat de hele aflevering waarin het fragment over WC-papier voorkomt: