Ex-tophockeysters verklappen bijzondere strijd in huwelijk: 'Zou thuis bij ons ook moeten gebeuren'

Ellen Hoog en Naomi van As wonnen als fanatieke hockeysters ongeveer alles dat er maar te winnen viel. Dat fanatisme zijn ze tot op de dag vandaag niet verloren, maar dat wil nog weleens voor problemen zorgen in hun huwelijk.

Dat onthullen Hoog en Van As in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast die ze wekelijks maken. De twee komen op het onderwerp door de uitspraken van het bekende tenniskoppel Andre Agassi en Steffi Graf. De twee voormalige wereldtoppers doen tegenwoordig veel aan pickleball, maar hebben daarbij wel een belangrijke regel afgesproken. Ze spelen nooit tegen elkaar, want dat kan alleen maar voor problemen zorgen.

Tennislegendes Andre Agassi en Steffi Graf hebben één duidelijke regel in huwelijk: 'We blijven aan dezelfde kant' Voormalig toptennissers Andre Agassi en Steffi Graf zijn al sinds 2001 getrouwd en hebben samen twee kinderen. De twee hebben een gouden regel onthuld binnen hun huwelijk om ruzies te voorkomen.

Strijd met Sven Kramer

"Heel verstandig", reageert Van As, die getrouwd is met voormalig topschaatser Sven Kramer. Hoog sluit zich daar direct bij aan. "Ik dacht meteen: dit is iets wat thuis bij ons zou moeten gebeuren." De oud-tophockeyster is getrouwd met Kelvin de Lang, die momenteel hoofdscout is bij voetbalclub Ajax.

'Verliefdheid bij Joep Wennemars en Suzanne Schulting zorgt voor een boost’ Joep Wennemars pakte vorige maand verrassend goud bij de WK afstanden. Tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As denken dat hij een boost heeft gekregen door zijn relatie met Suzanne Schulting en de twee ex-tophockeysters gaan vervolgens nog iets dieper in op wat verliefdheid met een sporter kan doen.

Van As heeft direct een bijzondere anekdote in huis: "Ik weet nog dat ik een keer met Sven ging tafeltennissen. Had ik het hele WK in Den Haag in het hotel superveel getafeltennist." De hockeyster had dan ook veel vertrouwen in een duel met haar geliefde, maar kwam van een koude kermis thuis: "Ik kon niet eens terugslaan. Dan sloeg ik dat balletje en kreeg ik een soort smash terug. Ik vond het helemaal niet leuk."

'Toen heb ik een uur niet met hem gepraat'

Haar voormalig ploeggenoot heeft een soortgelijk verhaal in petto: "Dat was een van mijn grootste ruzies met Kel. Dat hij van mij won in een kroeg, toen heeft hij rondjes door de kroeg gelopen omdat hij gewonnen had."

Nederlandse tophockeysters lijden onder pittig dilemma: 'Dat is precies de moeilijkheid' Xan de Waard is terug bij de Nederlandse hockeyvrouwen na een korte pauze. De 218-voudig international nam even de tijd voor zichzelf, haar familie en haar werk als sportconsultant. Nu ze terug is, heeft ze niet alleen frisse energie, maar ook een duidelijke missie: de Nederlandse damescompetitie spannender maken. Zo makkelijk is dat alleen niet.

De twee kenden elkaar toen nog maar net en de actie viel niet goed bij Hoog: "Toen heb ik een uur niet met hem gepraat. Hij zei toen: ik vind jouw fanatisme heel leuk, maar dit gaat echt te ver."

"Ik vind er ook geen reet aan om spelletjes te doen met hem. Als hij wint, gaat hij irritant doen en als ik win, ga ik irritant doen. De verliezer is altijd boos", sluit Hoog af.

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.