Terwijl zoon Joep zich in Calgary aan het voorbereiden is op de tweede World Cup van het seizoen, stond vader Erben letterlijk tot zijn knieën in het water. Ex-topschaatser Wennemars bleek de grote held van zijn zoon, al moest hij er hard voor zwoegen.

Het kan verkeren voor tweevoudig wereldkampioen Wennemars. De 50-jarige was vorige week nog in Salt Lake City om het schaatsgeweld te analyseren. Deze week keerde hij terug in Nederland en volgde een ritje naar Heerenveen. Niet om in Thialf was rondjes te maken, maar om een lekkage bij zijn zoon aan te pakken. Daarvoor moesten de handen uit de mouwen.

Familie Wennemars zwoegt voor zoon Joep

Dat blijkt uit een video die Wennemars' andere zoon Niels op Instagram heeft gezet. Daarin is te zien hoe de twee samen het probleem bij hun zoon/broer aanpakken. Bij aankomst in Heerenveen blijkt dat de stoppen in de meterkast eruit liggen. "Niet best", constateert Erben. Later is te zien hoe de hele kelder vol water staat. Handdoeken hebben weinig nut meer, dus togen de twee naar de bouwmarkt voor wat grover geschut.

Met een dompelpomp en slang wordt het water weggezogen. De laatste beetjes worden weggehaald met handdoeken en plastic zakken. Daarvoor zet Wennemars zijn zoon aan het werk. Dat gaat volgens Erben te langzaam. "Snel, snel, snel. Er komen druppels af als een dolle", schreeuwt hij vanwege een lekkende zak. "Gemartel of niet?", vraagt zoon Niels in een volgend shot als Erben aan het zwoegen is. De voormalig topschaatser wimpelt vervolgens de hulp van zijn zoon af. Nadat de klus klaar is, viert Erben dat met een zakje chips.

World Cup in Calgary

Joep Wennemars heeft er weinig moeite voor hoeven te doen. Hij zit immers in Calgary, waar de tweede World Cup van het seizoen plaatsvindt. Vorige week reed hij in Salt Lake City de eerste. Hij begon met een negende plek op de 1000 meter. Op zaterdag werd hij twaalfde op de 500 meter en zevende op de 1500 meter. Wennemars sloot het weekend af met een teleurstellende zestiende plek op de tweede 500 meter. Daar zal hij zich in Calgary voor willen revancheren.

