Ex-topschaatssers maken indruk bij marathon Rotterdam; Erben Wennemars houdt record in handen

Oud-topschaatsers Sven Kramer, Thomas Krol, Erben Wennemars en Wouter olde Heuvel hebben zondag indruk gemaakt tijdens de 44e editie van de NN Marathon. Van het viertal haalde Krol de beste tijd, al lukte het hem niet om het record van Wennemars uit 2021 te verbeteren.

De oud-schaatsers lieten zondag zien nog altijd een passie voor sport te koesteren. Er werd gezamenlijk gestart, maar Krol loste zijn collega's al snel en liep op koers om de tijd van Wennemars bij de marathon van Rotterdam in 2021 van 2:47:43 in te gaan halen. Dat is tevens het persoonlijk record van Wennemars.

Keniaanse favoriet wint marathon van Rotterdam, wind gooit roet in het eten De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Geoffrey Kamworor. Waar de organisatie de hoop en het doel had om het parcoursrecord gebroken te zien worden, daar gooide de wind roet in het eten in de Nederlandse havenstad.

Maar met name de laatste kilometers vielen de oud-schaatser erg zwaar en uiteindelijk finishte hij met een tijd van 2:53:37. Hiermee was hij alsnog de snelste oud-schaatser van de dag. Wennemars en Kramer behaalden een tijd van 3:07:33. Olde Heuvel was nog een stukje sneller met 2:58:22

Anne Luijten twijfelt over toekomst als marathonloopster: 'Het blijft verschrikkelijk' Anne Luijten was zondag wederom de snelste Nederlandse vrouw in Rotterdam. Ondanks dit succes twijfelt ze over haar toekomst op de marathon. De loopster vond haar vijfde optreden zondag in de grootste marathon van Nederland zo zwaar, dat er allerlei vervelende gedachten door haar hoofd gingen.

Hyrox

De deelname aan de marathon is niet de enige sportieve prestatie van Wennemars in de afgelopen periode. Onlangs maakte hij nog indruk tijdens zijn deelname aan een hyroxwedstrijd. Dat is een combinatie van fitness en hardlopen en gaat als volgt: je rent één kilometer en doet vervolgens een zware fitnessoefening. In totaal doe je dat acht keer, waardoor je in totaal acht kilometer rent en ook acht pittige krachtoefeningen moet doorstaan.

Ex-topschaatser Erben Wennemars laat brute kracht zien en zet knappe prestatie neer Hij is al jaren gestopt als topschaatser, maar Erben Wennemars houdt nog altijd van een pittige uitdaging op zijn tijd. Wennemars (49) is een echte sportgek en besloot zich ook dat wagen aan een van de nieuwste hypes van dit moment. En dat ging hem, hoewel hij het zichtbaar zwaar had, ook goed af.

Hoe zwaar het was, bleek wel uit de beelden die Wennemars zelf deelde op Instagram. Aan zijn gezicht was te zien dat het loodzware oefeningen zijn en het een hoop vergde van zijn lichaam. Maar, de inspanningen waren niet voor niets, want uiteindelijk haalde de oud-schaatsprof in een knappe tijd de eindstreep in iets meer dan een uur. Een indrukwekkende prestatie met zijn 49 jaar.

Oud-wereldkampioen Erben Wennemars deelt video uit oude doos: 'Vond het echt verschrikkelijk' Ex-topschaatser Erben Wennemars heeft al jarenlang een andere passie: hardlopen. Zondag loopt de 49-jarige NOS-analist de Marathon van Rotterdam. Maar hij liep niet altijd met hetzelfde plezier. In een video uit de oude doos blijkt dat Wennemars na zijn eerste marathon heel anders keek naar de langste loopafstand.

Aangemoedigd

De oud-topschaatsers waren lang niet de enige bekende deelnemers. Ook onder andere journalist Pim Bijl nam deel aan de marathon. Maar ook langs de kant waren bekende gezichten te spotten. Onder andere Dick Schoof was aanwezig om de deelnemers, in het bijzonder zijn vriendin, aan te moedigen.

Opvallend gezicht moedigt zijn vriendin aan bij De Marathon van Rotterdam: 'Heel trots' Rotterdam stond zondag in het teken van de 44e editie van de NN Marathon. Tussen de duizenden deelnemers bevonden zich ook bekende namen als Sven Kramer, Thomas Krol, Erben Wennemars en journalist Pim Bijl. Niet alleen op het parcours, maar ook langs de kant viel een opvallend gezicht op.

De minister-president was eerder zelf deelnemer aan de marathon en weet uit ervaring hoe belangrijk het is om langs de kant aangemoedigd te worden: "Al die mannen en vrouwen leveren een topprestatie. Het is heerlijk om dan support te krijgen. Ze gaan voor het uiterste."