Ex-topschaatsster Irene Schouten geeft inkijkje in grote verbouwing: 'Stapje voor stapje'

Geen rondje op de ijsbaan of op de racefiets, maar tegels, plantjes en gras: Irene Schouten is op dit moment druk met een heel ander project. Via Instagram geeft de voormalig topschaatsster haar volgers regelmatig een inkijkje in de verbouwing van haar droomhuis. Dit weekend is het de tuin die flink wordt aangepakt.

In haar stories laat Schouten zien hoe haar tuin steeds meer vorm begint te krijgen. "Stapje voor stapje komt er steeds meer in de tuin", schrijft ze bij een korte video waarin te zien is dat er hard wordt gewerkt. Niet veel later deelt ze alweer een volgend moment: "Next. Plantjes en gras", doelt ze op de lege plekken die nog worden opgevuld met groen.

Irene Schouten bouwt rustig verder aan haar droomhuis

De tuin maakt deel uit van een groter project: de verbouwing van haar droomhuis. Samen met haar partner kocht Schouten eerder een vrijstaande woning die van top tot teen wordt aangepakt. Van de indeling tot het interieur en nu dus ook het buitenleven, alles gebeurt stap voor stap. Via updates op Instagram laat ze haar volgers meekijken met elke verandering. En eerlijk is eerlijk: het begint er al behoorlijk indrukwekkend uit te zien.

i De tuin van Irene Schouten begint steeds meer vorm te krijgen. ©Instagram

Schaatscomeback zorgt voor breuk met coach

Schouten stopte vorig jaar als profschaatsster met een duidelijk doel: ruimte creëren voor haar kinderwens. Al snel daarna werd ze zwanger van haar eerste kindje en begin december werd zoon Dirk geboren. Opvallend genoeg stond ze niet lang daarna alweer op het ijs. In januari reed ze een marathonwedstrijd, tot onvrede van haar toenmalige coach Jillert Anema.

Op dat moment stond Schouten nog onder contract bij Team Albert Heijn Zaanlander, maar verscheen ze in een sponsorloos pak aan de start. Het leidde tot flinke spanningen binnen de ploeg. Anema besloot, ondanks het lopende contract, afscheid van haar te nemen. Iets waar Schouten zelf naar eigen zeggen niets vanaf wist. Uiteindelijk besloten beide partijen het contract te ontbinden.

Toekomstplannen blijven nog even mysterieus

Sindsdien is het stil gebleven op schaatsgebied, al hintte Schouten eerder op een mogelijke nieuwe stap. "Waar deuren sluiten, gaan andere open. Waar ik ook erg naar uitkijk! Stay tuned", schreef ze destijds. Wat die volgende stap precies inhoudt - een eigen team, een rentree of toch een definitief afscheid - is vooralsnog onduidelijk.

Voor nu richt Schouten zich op haar gezin én haar huis. Geen snelle rondetijden, maar rustig bouwen aan een nieuw hoofdstuk. En zoals dat bij haar past: stapje voor stapje. Zo blijkt uit de haar tuin die al mooie vormen begint aan te nemen.