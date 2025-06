Irene Schouten heeft een druk weekend achter de rug. De voormalig topschaatsster zet alles op alles voor haar nieuwe project, met een mooie mijlpaal tot gevolg. "Welkom bij het team."

Dat deelt de 33-jarige trots op Instagram. "Het was mij een weekendje wel", schrijft Schouten. Ze bracht veel tijd door in haar nieuwe sportonderneming: RFRMR. Samen met een partner verzorgt ze daar reformer pilates-lessen.

Die kan de oud-schaatsster nu ook zelf gaan geven. Ze is namelijk "officieel gecertificeerd reformer pilates instructeur", laat ze weten op Instagram. Daarbij plaatst ze ook een aantal video's van zichzelf op de reformer.

Reformer pilates is wereldwijd in opkomst. De discipline combineert gecontroleerde bewegingen met weerstandstraining, gericht op het versterken van het hele lichaam. Schouten snapt als geen ander het belang hiervan: "Tijdens mijn topsportcarrière heb ik geleerd hoe belangrijk balans in het lichaam is."

RFRMR is niet alleen Schoutens bedrijf. Ze staat aan het roer van de onderneming in samenwerking met zakenpartner Suus Bakker. Op het Instagram-account van RFRMR werd 'co-founder' Bakker onlangs voorgesteld:

Einde schaatscarrière

Schouten nam in 2024 afscheid als schaatsster. Ze werd in dat jaar zwanger van haar eerste kind. Zoon Dirk werd in december geboren. Daarna hoopte de kersverse moeder een rentree te maken op het ijs.

Ze brak eerder dit jaar brak met haar oude ploeg Team AH-Zaanlander en werkte aan het opzetten van een nieuwe marathonploeg. Daar komt het echter niet meer van. Vanwege de gezondheid van zoontje Dirk moest Schouten het project stopzetten.

"Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100% in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", zo liet ze vorige maand weten via Instagram.