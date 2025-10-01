David Beckham mag dan 'al' 50 jaar oud zijn, het succes blijft aan zijn broek hangen. De oud-topvoetballer heeft weer een ongelofelijk succesjaar achter de rug, blijkt uit de financiële cijfers van al zijn business-avonturen. Hij maakte meer omzet dan ooit.

De voormalig international van Engeland en ex-speler van onder meer Manchester United en Real Madrid boert aardig. De omzet van al zijn bedrijven steeg naar 73,4 miljoen pond, een stijging van één procent ten opzichte van een jaar eerder, weet The Sun te melden op basis van de gegevens. Maar een nog belangrijkere vraag: hoe zit het met de winst? Die is nog vele malen beter dan de omzet. DRJB Holdings, de overkoepelende organisatie van al zijn bedrijven, maakte maar liefst 35,1 miljoen pond (ruim 40 miljoen euro) winst, een stijging van 24 procent.

'Graag gezien gezicht'

De successen komen vooral voort uit de deals met modemerken Boss (kleding) en Safilo (onder andere brillen). Een bron vertelt aan The Sun dat Beckham momenteel meer dan ooit graag met de handjes uit de mouwen in zijn bedrijven staat en veel werk verricht aldaar. "David is nog steeds een graag gezien gezicht voor campagnes, maar hij is inmiddels ook volwassen geworden en gegroeid naar een ongelofelijk indrukwekkende en slimme zakenman", zegt de bron.

'Niet voor altijd op billboards'

De oud-voetballer 'geniet heel erg van de mechanismen in bestuursvergaderingen'. "Hoewel hij er nog altijd super uitziet, zal hij niet voor altijd in zijn onderbroek op billboards willen staan. Zes jaar na het oprichten van zijn merkenmanagement is hij betrokkener dan ooit. Nu is hij bezig met een spannende volgende fase van evolutie en hij wordt graag betrokken bij nieuwe projecten." Het helpt volgens het Engelse tabloid mee dat Beckham ook internationaal weer volop in de aandacht staat, mede te danken aan zijn realityserie op Netflix.

Realityserie

Het goede zakennieuws rond Beckham komt in de week waarin ook zijn vrouw Victoria (van de Spice Girls) de internationale aandacht gaat pakken. Haar eigen realityserie komt begin oktober uit op Netflix. Samen zijn de oud-voetballer en ex-zangeres van de immens populaire girlband zo'n 500 miljoen pond waard, volgens de Sunday Times, die de waarde berekende over 2024. Mogelijk zit dat bedrag nu nog dichter bij het miljard in de buurt.