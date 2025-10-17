Rafael van der Vaart heeft trots een mooie mijlpaal van zoon Damián gedeeld op Instagram. De zoon van de oud-topvoetballer en zijn ex-vrouw Sylvie Meis gaat steeds meer op eigen benen staan. Dat valt de presentatrice erg zwaar.

Damián is inmiddels 19 jaar oud en speelt bij Jong Ajax. Hij tekende daar eerder dit jaar zijn eerste profcontract. Hij is al een tijdje officieel volwassen en slaat zijn vleugels uit. Daar hoorde ook het halen van zijn rijbewijs bij.

Angst

De voetballer is donderdag geslaagd, zo blijkt uit een Instagram Story van zijn trotse vader. "Hij heeft 'm. Rijbewijs binnen", staat er bij een foto van Damián en zijn lesauto. Voor zijn moeder voelt deze knappe prestatie echter niet als een mijlpaal. Zij sprak eerder al over haar angst voor dit moment.

Meis woont in Duitsland voor haar werk als model en presentatrice. Ze vindt het lastig om geen controle te hebben en haar zoon op afstand volwassen te zien worden, onthulde ze eerder in een interview toen Damián net zijn theorie-examen had gehaald. "Maar ik maak me nu al zorgen dat hij zijn rijbewijs haalt en dan echt gaat autorijden. Vreselijk."

"Ik vind het moeilijk om dat los te laten, maar ik weet dat dat belangrijk is. Maar hij is alles wat ik heb", aldus Meis. "Damián is mijn allergrootste zwakte. Als ik te veel over hem praat moet ik ook huilen. Dat hebben Rafael en ik wel met elkaar gemeen. Ik zag laatst een stukje interview van hem en toen schoot 'ie helemaal vol omdat hij sprak over Damián, toen moest ik ook gelijk huilen."

Voetbalcarrière

De middenvelder is met zijn contract bij Ajax in de voetsporen van zijn vader getreden. De 42-jarige Van der Vaart speelde uiteindelijk 156 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 61 keer scoorde. Met Ajax werd hij twee keer kampioen en won hij de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

De 109-voudig Oranje-international trouwde in 2005 met Meis. In 2013 gingen ze uit elkaar. Van der Vaart heeft inmiddels een nieuwe relatie met Estavana Polman. Zij zijn inmiddels al negen jaar samen. Ze kregen een dochter Jesslynn en het gezin woont in Roemenië, waar Polman handbalt. Van der Vaart vliegt zo nu en dan op en neer naar Nederland voor zijn werk als analist.

Rafael helpt Damián ook met zijn carrière, vertelde hij onlangs. Maar hij vindt het moeilijk hoe hij dat het beste doet. "Ik ben, vindt Estavana, veel te hard voor hem, maar als ik het aan hem vraag dan wil hij dat toch wel weer. We praten wel heel veel over voetbal."