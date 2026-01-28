Rafael van der Vaart speelde jarenlang voor het Nederlands elftal en bij buitenlandse clubs en dus maakte de ex-topvoetballer ook wat bijzondere verhalen mee. In een podcast doet de 109-voudig international een wel heel bizar verhaal uit de doeken over een voormalig ploeggenoot.

Van der Vaart schoof samen met zijn geliefde Estavana Polman aan in de podcast Voetbal Volgens.. en daar spraken de twee onder meer over hun leven als topsporter. Dat het koppel aanschoof, is overigens niet zomaar, want ze worden geïnterviewd door Ramon van der Vaart, de vader van Rafael en Edwin van Zaane.

Op een bepaald moment komt ter sprake hoe professioneel Van der Vaart en Polman hun loopbaan hebben aangepakt. Van de oud-voetballer is bekend dat hij af en toe wel moeite had om te leven als een topsporter. Dat leverde hem in het verleden ook nog wel eens commentaar op.

'Dat schijnt heel goed te zijn'

Zelf vertelt hij in de podcast nooit de behoefte hebben gevoeld om anderen te vertellen wat ze moesten doen: "Het verschil is dat wij de mensen in hun waarde laten. Doe je ding, het zal mij een worst wezen wat je doet, maar naar ons toe was er altijd commentaar. Waarom ga jij zolaat naar bed? Dat is het verschil met als je zo getalenteerd bent als wij waren of dat je heel hard moet werken. Ik maakte me eigenlijk nooit druk om een ander. Als je dat nodig hebt, dan moet je dat doen."

De oud-topvoetballer snijdt vervolgens een wel heel ranzig verhaal aan: "Ik had er eentje bij HSV. die dronk zijn eigen pis." "Gadverdamme schat, alsjeblieft", reageert Polman die lijkt te denken dat hij een grapje maakt, maar dat blijkt niet het geval. "Nee serieus, dit is geen gein. Dat schijnt goed te zijn. Je pist en dan zet je dat een nacht in de ijskast voordat je het dan zelf moet drinken", besluit Van der Vaart die niet vertelt wie die teamgenoot was.

Raymond van Barneveld

Van der Vaart kwam eerder deze week ook al op opvallende wijze in het nieuws. De voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur wil namelijk topdarter Raymond van Barneveld gaan helpen. De vijfvoudig wereldkampioen deed na zijn roemloze aftocht op het WK een schreeuw om hulp en die werd beantwoord door Van der Vaart. Het is nog niet duidelijk hoe de samenwerking tussen de twee Nederlandse sportlegendes eruit gaat zien.