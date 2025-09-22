Alle ogen zullen maandag gericht zijn op Ruud Gullit. De oud-topvoetballer presenteert dan in Parijs het gala rond de uitreiking van de Ballon d'Or. Gullit besteedt zijn tijd in de stad van de liefde goed, want hij deelt romantische beelden met zijn vriendin.

Gullit hoeft pas maandagavond zijn opwachting te maken in Parijs, maar besloot samen met vriendin Karin de Rooij lekker op tijd af te reizen naar de Franse hoofdstad. Dat is natuurlijk een prima bestemming voor een stel en in dit geval was dat helemaal het geval. De twee hadden tenslotte wat te vieren, want de geliefde van de oud-voetballer was afgelopen weekend jarig.

Romantisch moment in Parijs

Het koppel besloot voor dat speciale moment eens flink uit te pakken. Ze maakten uiteraard een foto met de Eiffeltoren en gingen daarna romantisch uit eten in de stad van de liefde. Gullit en zijn vriendin trokken daarbij hun mooiste kleding aan en ze konden op die manier dus al goed oefenen voor het gala van maandag.

Samen aten ze een hapje bij het restaurant Gigi. In de zaak is Italiaans eten de specialiteit en dan specifiek de Milanese keuken. Dat is natuurlijk een kolfje naar de hand van Gullit, want hij vierde grote successen als voetballer van AC Milan.

Het is overigens wel een vrij prijzig restaurant. Een salade kost al minimaal 25 euro en er staat zelfs een hoofdgerecht van 72 euro op de kaart. Ook op de drankkaart is dat te zien, want een glas wijn kost al gauw 15 euro.

i Ruud Gullit en vriendin Karin de Rooij genieten in Parijs. © Instagram / Ruud Gullit

Uitreiking Ballon d'Or

Gullit is maandagavond één van de twee presentatoren bij de uitreiking van de Ballon d'Or. Hij doet dat samen met de populaire Britse presentatrice Kate Scott. De twee mogen de ceremonie aan elkaar praten waarbij er allerlei prijzen worden uitgereikt, maar het draait toch vooral om wie er uitgeroepen wordt tot beste speler van het afgelopen voetbalseizoen.

Bij de mannen lijkt Ousmane Dembélé de grootste kanshebber. Hij was afgelopen seizoen de grote uitblinker bij Champions League-winnaar Paris Saint-Germain. De kans is echter wel groot dat hij de uitreiking zal moeten missen, want zijn team moet maandagavond voetballen tegen Olympique Marseille. Die wedstrijd zou eigenlijk zondag gespeeld worden, maar kon toen niet doorgaan.

Aitana Bonmati lijkt de grootste kanshebster bij de vrouwen. Zij won de afgelopen twee jaar ook al de prijs. Bonmati werd met FC Barcelona landskampioen, maar greep verder naast de grootste bekers. Met haar club verloor ze de Champions League-finale van Arsenal en met Spanje verloor ze de EK-finale van het Engeland van Sarina Wiegman.