Het voetbalseizoen gaat bijna weer van start, maar voordat het zover is, kunnen de analisten nog genieten van het laatste staartje van hun vakantie. Dat geldt ook voor ex-topvoetballer Ruud Gullit. Hij is samen met zijn vriendin op pad en liet haar hart smelten.

Gullit is bij Ziggo Sport met grote regelmaat te zien als analist bij wedstrijden en ook schuift hij wekelijks aan bij de voetbaltalkshow Rondo op de sportzender. Daarnaast is hij in het buitenland een graag geziene gast als analist. Gullit bevindt zich momenteel ook in een ander land dan Nederland, maar het lijkt er niet op dat hij daar is om zijn mening over voetbalduels te geven.

Gullit en zijn vriendin Karin de Rooy zijn momenteel aan het genieten van een vakantie. Zij legde de voormalig Europees kampioen vast tijdens een heel bijzonder moment. Gullit houdt in een restaurant een baby vast en dat vindt zijn geliefde maar al te mooi. "Ik hou van het uitzicht", schrijft de vriendin van Gullit bij de foto.

i De foto van Ruud Gullit. © Instagram / Karin de Rooy

Ervaring met baby's

De baby is in goede handen bij Gullit, want hij heeft de nodige ervaring met ze. De oud-speler van onder meer PSV, AC Milan en Feyenoord zat vroeger namelijk niet stil, want hij heeft liefst zes kinderen bij drie verschillende vrouwen. Samen met zijn eerste vrouw Yvonne kreeg hij Felicity en Charmayne, met de Italiaanse Christina Pensa heeft hij Quincy en Cheyenna en hij werd tijdens zijn huwelijk met Estelle Cruijff vader van Joëlle en Maxim, die enige tijd profvoetballer was.

Inmiddels heeft Gullit ook een aantal kleinkinderen. Zijn oudste dochter Felicity heeft zelf twee kinderen. Ze werd in 2022 moeder van Skye en daar kwam dit jaar nog een meisje bij: Loua.

Andere sport

Gullit zit niet alleen maar stil, want eerder deelde hij beelden terwijl hij sportief bezig was. Hij gaf in het verleden al eens aan dat hij door fysieke problemen al lange tijd niet meer kan voetballen, maar toch is hij nog vaak op gras te vinden. De oud-voetballer is een groot fan van golf en slaat dan ook regelmatig een balletje. Dat was echter niet de sport waarin hij afgelopen week zijn geluk beproefde, want hij ruilde de golfclub afgelopen week op het Spaanse Marbella in voor iets heel anders: een mountainbike.