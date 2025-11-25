Voor Wesley Sneijder is het duel tussen Ajax en Benfica in de Champions League bijzonder. De oud-topvoetballer speelde jarenlang in dienst van de Amsterdammers, maar beleefde zijn grootste succes met de trainer van de tegenstander: José Mourinho. Ze kwamen elkaar tegen op het veld van de Johan Cruijff ArenA, wat zorgde voor fraaie beelden.

Sneijder was aanwezig bij het duel als analist, waar hij samen met presentatrice Hélène Hendriks en Khalid Boulahrouz vooraf de voorbeschouwing voor zijn rekening nam. Maar het drietal werd even verstoord door niemand minder dan Mourinho. "Ik vond het zó leuk. Jullie kennen hem allebei, allebei mee gewerkt", trapte Hendriks af, "daar hebben we nog beelden van, dat is altijd leuk om even te laten zien."

José Mourinho kust Wesley Sneijders voorhoofd

Op die beelden is te zien hoe Sneijder en Mourinho elkaar een high five geven en vervolgens een innige omhelzing. Boulahrouz krijgt van de legendarische trainer hetzelfde recept en een bemoedigend tikje op de wang. "Dit is geweldig, zeker als je elkaar een tijdje niet hebt gezien", vertelde Sneijder. "Dit voelt altijd goed. We hebben zoveel mooie herinneringen. Zo'n knuffel, dat doet wel wat met je..." Maar daar bleef het niet bij voor Sneijder, die even later ook nog een kus boven op zijn voorhoofd kreeg.

🚨 𝗡𝗘𝗪: José Mourinho spotted Wesley Sneijder ahead of Ajax vs Benfica so he kissed him and hugged him.



They won the treble together at Inter, in 2010! 💙 pic.twitter.com/5Xqsb0NEld — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 25, 2025

Rijk verleden samen

Sneijder en Mourinho hebben samen heel wat successen beleefd. De Portugees was trainer toen de Nederlander in 2010 met Internazionale de treble won. Sneijder speelde 41 duels onder The Special One, waarin hij acht goals maakte en vijftien assists gaf. De Nederlander was aangever bij één van de twee treffers van Diego Milito in de finale tegen Bayern München (2-0 winst).

