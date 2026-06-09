Voormalig Oranje-international Wesley Sneijder is alweer een tijdje gelukkig in de liefde. Hij is samen met de 24-jarige Romy Lukassen. Samen vierden ze dinsdag een speciale dag. Ook de zoon van Sneijder laat van zich horen.

De ex-topvoetballer liet vorig jaar weten dat hij weer verliefd is. Hij maakte via Instagram zijn relatie met de 24-jarige Lukassen bekend. De twee zijn nog steeds gelukkig samen en hadden dinsdag iets te vieren. Sneijder is namelijk jarig.

De recordinternational van het Nederlands elftal blaast 42 kaarsjes uit. Die bijzondere mijlpaal laat Lukassen niet zomaar voorbij gaan. "Gefeliciteerd, m'n liefde", schrijft ze bij een foto van hen samen op Instagram.

Zoon Jessey

Ook de zoon van Sneijder, die hij kreeg uit een eerdere relatie met Ramona Streekstra laat op sociale media van zich horen. "Fijne verjaardag, pap. Hou van jou", deelt Jessey in zijn Instagram Story. De 19-jarige gaat zijn vader achterna als profvoetballer. Hij speelt als middenvelder bij Jong Utrecht.

Sneijder heeft ook een zoon met Yolanthe Cabau. Hij was van 2010 tot 2019 met haar getrouwd. Xess Xava werd in oktober 2015 geboren. Hij woont met zijn moeder in Los Angeles maar heeft nog steeds goed contact met zijn moeder en zijn halfbroer.

Veelbesproken liefdesleven

Het liefdesleven van de oud-voetballer en analist is altijd veelbesproken geweest. Onlangs sprak hij zich in de podcast Wes & Raf van Ziggo Sport uit over een rel tijdens het WK van 2010. "Ik heb wel problemen gehad met de randzaken die er bij werden gehaald en vooral als de media bepaalde vooroordelen hadden. Daar had ik moeite mee", zei hij daarover.

Vooral 'bepaalde opmerkingen' zijn Sneijder altijd bijgebleven. Zo liet Johan Derksen tijdens het WK meermaals blijken zich te ergeren aan de aanwezigheid van Yolanthe. Ook het veelvuldige gebruik van de term ‘golddigger’ schoot bij Sneijder volledig in het verkeerde keelgat. "Dat zijn geen dingen die je moet roepen. Dat doe ik ook niet over hem", zegt Sneijder zichtbaar geagiteerd.

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