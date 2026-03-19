Wim Kieft is al een tijdje gestopt met voetballen. Toch doet de 63-jarige Europees kampioen van 1988 nog genoeg dingen om gezond te blijven, dat terwijl hij een halve kunstknie heeft. Maar voor één ding hoeft zijn partner Suzanne hem niet mee te ragen. En als het toch gebeurt, dan eindigt het onvriendelijk.

Kieft is sinds 2018 samen met zijn huidige partner, die hem steunde in de tijd dat de oud-voetballer herstelde van een cocaïneverslaving. Ze kregen in 2011 een dochter genaamd Feline, maar groeiden even uit elkaar. Toch was er sprake van een verzoening. Maar wil het gezellig blijven, moet Suzanne de voetbalanalist niet mee vragen voor een rondje wandelen.

Wim Kieft geen fan van wandelen

Kieft is geen wandeltype. "Ik denk al bij minuut 1…", trapt hij zuchtend zijn verhaal af in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Mijn vrouw zegt dan: 'Zullen we even gaan wandelen?' Dan denk ik: ik doe dat voor jou, als jou dat blij maakt. Misschien hebben we het gezellig daarna, gaan we een stukje appeltaart eten of zo. Maar zij heeft nooit een plan", vindt Kieft.

"Ik ben niet zo’n fan van wandelen. Ik vind het doelloos gedoe. Je moet ergens heen, of naar toe. Ergens aan komen, vooral dat. Ik doe het voor haar, ik ben niet gek voor wandelen", herhaalt Kieft. Wat ook niet helpt, is dat Kiefts vrouw te snel voor hem wandelt. "Alles moet in het hoogste tempo. Hele tijd geïrriteerd omkijken waar ik blijf…", schetst hij.

Via Zandvoort terug naar huis in Haarlem

Kieft heeft dan ook voorgesteld aan zijn vrouw om met andere mensen te wandelen. Soms neemt de partner van de oud-topvoetballer de trein van Haarlem naar Zandvoort, om vervolgens via het strand en de duinen terug te lopen. "Dan ben je zo vierenhalf uur onderweg", aldus Kieft. "Nou begrijp ik waarom jij geen zin hebt om te wandelen", reageert schrijver Michel van Egmond.

"Ik begrijp dat je ’s avonds dan ook een beetje chagrijnig bent. Dat is allemaal niet zo gek", vertelt Kieft met een knipoog. "Maar zij vindt dat heerlijk. En dat moet je niet afpakken van iemand die dat leuk vindt."