Annemiek van Vleuten zette in 2023 een punt achter haar indrukwekkende carrière waarin ze nagenoeg alles won wat er maar te winnen viel. De toprenster boekte haar mooiste resultaten in de nadagen van haar loopbaan, maar dat betekende ook dat haar vader dat allemaal niet meer meemaakte. Desondanks speelde hij een grote rol in haar succes.

Van Vleuten blikt in gesprek met het AD openhartig terug op de impact die haar vader op haar had. Hij werd al ernstig ziek toen de renster nog maar elf jaar oud was en overleed uiteindelijk in 2009. Van Vleuten was toen al halverwege de twintig, maar had op dat moment nog maar weinig aansprekende resultaten geboekt. In de laatste jaren van haar loopbaan won ze wedstrijd na wedstrijd en dat heeft ze naar eigen zeggen te danken aan de manier waarop haar ouders haar hebben opgevoed.

'Was verschrikkelijk om te zien'

Als voorbeeld haalt Van Vleuten de ziekte van haar vader aan: "Ik heb veel bewondering voor hoe mijn vader en moeder met de ziekte zijn omgegaan. De aftakeling tijdens zijn tweede ziekteperiode was verschrikkelijk om te zien. Toch slaagden ze erin om de moed erin te houden." Zijn overlijden zorgde voor veel verdriet, maar toch hield ze er een wijze les aan over.

Het kijken naar wat nog wel kan, hielp de renster ook tijdens haar carrière. Bijvoorbeeld toen ze haar heup brak in Parijs-Roubaix. "Daar was ik wel even depressief van. Ik ben echt geen blij, maar als ik twee weken later dan op de hometrainer progressie voel, krijg ik weer energie."

Gezinsuitbreiding

Van Vleuten is samen met haar vriend momenteel in verwachting van haar eerste kindje. De renster heeft sinds 2021 een relatie een relatie met de Spanjaard Oscar Abad. De twee hebben een gezamenlijke passie, want hij reed vroeger ook een aantal wielerkoersen, maar nooit op het niveau dat Van Vleuten haalde.

De renster denkt dat ze na de geboorte weer geconfronteerd zal worden met het verlies van haar vader, maar ook daarbij probeert ze het positief in te zien. "Ik heb gelukkig mijn moeder nog. Heb je het weer: focus houden op wat ik nog wel heb en kan. Mijn vader zou het niet anders hebben gewild."

Enorme erelijst

De 42-jarige Van Vleuten fietste een imposante erelijst bij elkaar. Ze won één keer de Tour de France, vier keer de Giro en éénmaal de Vuelta. Ook werd ze twee keer wereldkampioene op de weg, pakte ze twee keer WK-goud op de tijdrit en in 2021 werd ze olympisch kampioene in de tijdrit. Van Vleuten won ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianchi. In 2022 werd ze uitgeroepen tot beste wielrenster ter wereld.

Sinds het einde van haar loopbaan is Van Vleuten regelmatig te zien als analist bij de NOS tijdens wielerkoersen. Ook is ze performance-mentor bij Fenix-Deceuninck