Ex van oud-international duikt plotseling op in omstreden datingprogramma

Het nieuwste seizoen van Married at First Sight had een bijzondere verrassing in petto voor voetballiefhebbers. In het omstreden programma trouwen mensen met een totale onbekende en in de nieuwste reeks doet de ex van een bekende oud-international mee.

Het tiende seizoen van het veelbesproken programma ging eerder deze week van start en in de eerste aflevering trouwde de 41-jarige alleenstaande moeder Femke met Olaf (49). Tot zover niets bijzonders, maar Veronica Superguide rakelde een oude YouTube-video op waaruit is gebleken dat Femke een hele bekende ex heeft.

Dat is namelijk niemand minder dan Piet Velthuizen. Femke deed in de uitzending overigens nog een opvallende uitspraak, want ze vertelde dat ze haar kinderen alleen heeft opgevoed. Over de reden daarachter liet ze niets los.

Oud-international en Olympische Spelen

Velthuizen debuteerde in 2006 als doelman in de Eredivisie namens Vitesse. Daar maakte hij in het begin van zijn carrière veel indruk en hij mocht daardoor met Jong Oranje zelfs mee naar de Olympische Spelen in 2008, maar daar was hij reservekeeper achter Kenneth Vermeer. Velthuizen debuteerde een jaar later ook in het Nederlands elftal tegen Japan (3-0 winst). Dat bleek uiteindelijk zijn enige interland.

De doelman stapte in 2011 over naar het Spaanse Hercules, maar het lukte hem daar niet om een basisplaats te veroveren en daarop keerde hij weer terug naar Vitesse. Velthuizen stond verder nog onder contract bij Hapoel Haifa, Omonia Nicosia, AZ, Telstar en speelde in 2021 zijn laatste duels als prof namens Fortuna Sittard.

Programma onder vuur

Het programma van RTL is begonnen aan de tiende jaargang, maar dat was niet bepaald vanzelfsprekend. Bij Married at First Sight zijn er een aantal experts die kandidaten aan elkaar matchen. De deelnemers krijgen niet de kans om te daten, maar trouwen direct en moeten dan maar uitvogelen of ze bij elkaar passen.

In het vorige seizoen waren er vrijwel alleen maar mismatches en kijkers kregen daardoor het vermoeden dat de makers vooral uit waren op sensatie. Twee van de experts besloten uit onvrede zelfs op te stappen. Om herhaling te voorkomen werd er daarom besloten om meer gesprekken met potentiële deelnemers te voeren.