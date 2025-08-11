Expeditie Robinson is nog altijd een van de meest populaire programma's op TV en vaak ook een prooi voor (oud-)sporters. Zo won ex-judoka Edith Bos het programma al eens en vorig seizoen won Kiran Badloe. Nu proberen twintig andere kandidaten de winst te pakken met weer een oud-sporter in hun midden.

Tijdens Expeditie Robinson wordt een groep bekende Nederlanders gedropt op een onbewoond eiland. Ze moeten zien te overleven in twee verschillende teams en later in het seizoen ook individueel. Elke aflevering worden er ook fysieke proeven gespeeld. Van de productie krijgen de bekende Nederlanders een aantal basisdingen mee zoals een vuursteen, rijst en meel. Elke aflevering moeten de BN'ers een teamlid eruit stemmen, waardoor er aan het einde drie overblijven. Zij spelen de finale en dan komt er een winnaar uit.

Een hoop oud-sporters deden al eens mee aan het programma en waren erg succesvol. Zo wisten Fatima Moreira de Melo (oud-hockeytser), Edith Bosch (oud-judoka) en Kiran Badloe (windsurfer) het programma al eens te winnen. Andere oud-sporters die de finale al wel eens wisten te halen zijn bijvoorbeeld Ilse Paulis (ex-roeier), Ferry Weertman (ex-open water zwemmer), Gregory Sedoc (ex-hordeloper) en Thomas Dekker (oud-wielrenner).

Expeditie Robinson 2025

Ook in 2025 doen in het jubileumjaar weer een aantal bekende Nederlanders mee. Tijdens het 25-jarige jubileum is onder andere oud-topsprinter Churandy Martina een van de deelnemers. Ook Demi de Boer, de dochter van oud-voetballer en fanatiek padeller Ronald de Boer. Zij zullen vanaf zondag 31 augustus wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4 en Videoland in het programma.

Andere deelnemers aan het programma zijn: food influencer Amijé Roos, augurkenprins Camiel Kesbeke, olympisch sprintkanon Churandy Martina, content creator Demi de Boer, nieuwslezeres Florentien van der Meulen, acteur en kinderboekenschrijver Kevin Hassing, mediapersoonlijkheid Koen Pieter van Dijk, DJ/creator Lies Zhara, musicalzangeres Linda Wagenmakers, actrice Marieke Westenenk, bioloog Mátyás Bittenbinder, radio-dj Nordin Besling, actrice Robin Martens, presentator Roelof Hemmen, actrice Roos Dickmann, zangeres Stefania Liberakakis, programmamaker Tobias Camman, acteur/content creator Twan Kuyper, acteur Vincent Croiset en columnist/radiomaker Yesim Candan