Explosieve opmerking van vader laat broers Logan en Jake Paul schrikken: 'Dat is terroristisch!'

Als het eerste woord van een nieuwe realityserie 'sorry' is, dan begint de show meteen goed. In Paul American, waarin de Amerikaanse influencers Jake Paul (de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam) en Logan Paul worden gevolgd, wordt de kijker meteen van hot naar her geslingerd.

De opening is meteen tekenend: Jake Paul wordt uit een enorme auto geholpen door de chauffeur en is volledig op zijn telefoon gefocust. Terwijl de camera meteen volle toeren draait, is het eerste woord van de jongste van het gezin: 'Sorry!' Oudere broer Logan verklaart waarom Jake niet meteen bij de les is. "Hij heeft net meer dan twee miljoen dollar winst gemaakt met een cryptotransactie."

Eeuwige strijd

Daar valt ook meteen de eeuwige strijd tussen de twee mannen op. Logan klinkt jaloers als hij over dat enorme geldbedrag praat. "Ik had die van mij al verkocht, dus ik heb niet zoveel verdiend." De twee zijn het stralende middelpunt van de realityshow Paul American, die volledig om hen en hun familie draait. Voor de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam is natuurlijk ook een grote rol weggelegd. Zij komt in de eerste aflevering pas in de laatste tien minuten aan bod.

Nina Agdal

Leerdam moet duidelijk wennen aan dit nieuwe onderdeel van haar leven. "Het is zo Amerikaans", giechelt ze onwennig. Haar zwager Logan kan niet geloven dat mensen de show gaan kijken. "Ik denk dat het een flop wordt, want wie wil dit nou zien?!", is hij eerlijk. Hij moest sowieso de meeste moeite doen van allemaal om met zijn deel van het gezin in de serie te komen. Zijn verloofde, model Nina Agdal, had flinke bezwaren. Ook omdat ze graag 'relaxed' zwanger wilde zijn en 24/7 een camera op haar snufferd dat niet is.

Markante vader Greg

De kijkers van de eerste aflevering leren ook de markante vader Greg kennen. Hij is de complete tegenpool van zorgzame moeder Pam. Zo dacht hij dat zijn zoons in de pornowereld zouden belanden toen ze naar Los Angeles verhuisden en ze 'geen idee hadden wat ze aan het doen waren'. De meest explosieve opmerking van hem zit op het einde, als hij zijn walging uitspreekt over 'vreselijke mensen uit Hollywood'. "Als ik met één druk op de knop heel LA zou kunnen laten ontploffen, zou ik dat zonder twijfel doen."

Terrorisme

Het feit dat de broers schrikken van hun vader en hem 'explosief', 'een risico' en 'onbeschoft' noemen, belooft wat voor de komende afleveringen. Jake reageert ook meteen op zijn uit de bocht vliegende vader: "Dat is terroristisch! Dat kan echt niet."

HBO Max

De realityshow Paul American is in Nederland elke donderdag rond middernacht te zien op HBO Max.