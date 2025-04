F1-legende doet boekje open over droevige privésituatie: 'Dat gaf me een heel slecht gevoel'

Formule 1-legende Jackie Stewart heeft in een openhartig interview een heel droevig verhaal uit de doeken gedaan. De vrouw van drievoudig wereldkampioen lijdt aan dementie en dat heeft heel veel impact op haar 85-jarige man.

Stewart werd in 1969, 1971 en 1973 en de markante Schot is ondanks zijn leeftijd nog altijd een graag geziene gast tijdens raceweekenden. Hij maakt altijd een opgewekte indruk, maar in zijn privéleven is er van alles aan de hand.

Vrouw herkent Stewart niet meer

Zijn vrouw kreeg in 2014 een vreselijk auto-ongeluk en dat leidde indirect tot een heftige diagnose. Ze verloor de macht over het stuur en sloeg over de kop. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar het zorgde volgens haar man wel voor 'het besef dat er iets niet goed was'. Dat vertelt Stewart in gesprek met de BBC.

De situatie van zijn echtgenote is in de afgelopen elf jaar flink verslechterd, want inmiddels kan ze zelfs niet meer lopen. Stewart maakte enkele weken geleden naar eigen zeggen het dieptepunt mee: "Het was tijd voor het avondeten. Ze staat op terwijl ik vlak naast haar zit en vraagt: 'waar is Jackie?'. Dat was de eerste keer dat er zoiets gebeurde en gaf me een heel slecht gevoel."

De drievoudig wereldkampioen wordt ook regelmatig geslagen door zijn vrouw: "Ik weet dat Helen het niet meent als ze me of de verpleegster ineens slaat. Ze kan dat vaak doen. Ze gebruikt woorden die ze nooit eerder in haar leven heeft gezegd. Dan zeg ik 'schat, zeg dat niet', maar ze vraagt waarom ik dat zeg en gaat ruzie met me maken. Dat gebeurt meestal in de avond."

Goed doel

De partner van de voormalig F1-coureur leeft overigens in een speciaal huis in Schotland zonder trappen of andere obstakels. Stewart huurt speciaal verplegers en neurochirurgen in om zijn vrouw te laten verzorgen. Die optie hebben heel veel mensen waarvan een dierbare aan dementie lijdt niet en daar is hij zich erg bewust van: "Ik bezoek soms tehuizen voor mensen met dementie en ik vertrek dan in tranen, omdat mensen volledig verdwaald zijn."

Stewart richtte na de diagnose van zijn vrouw het goede doel Race Against Dementia op. Met die stichting wil hij onderzoek naar de ziekte steunen zodat er in de toekomst misschien wel een medicijn tegen ontwikkeld kan worden.