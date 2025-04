'Fangirl' Lieke Klaver denkt buit binnen te hebben, maar dan slaat het noodlot toe...

Lieke Klaver kan niet altijd de snelste zijn. Donderdagochtend probeerde ze net als duizenden andere Nederlanders kaartje te bemachtigen voor het concert van Chris Brown, alleen dat mislukte.

Op haar Instagram Story neemt Klaver haar volgers haar mee tijdens het avontuur. Op een foto is te zien dat ze als 15.000ste in de wachtrij is geplaatst. Een hard gelach, want volgens de topatlete was ze dicht bij tickets. 'Er uitgetrapt bij het uitzoeken van mijn tickets, nu sta ik weer in de (wacht)rij', schreef ze met een boos poppetje. Een post later deelt ze een video van een optredende Chris Brown met huilpoppetjes erbij, wat erop duidt dat ze geen kaartjes heeft bemachtigd.

Klaver hoopte tickets te scoren voor de Breezy Bowl XX Tour van 8 juni in de Johan Cruijff ArenA. De Amerikaanse zanger begint zijn tournee in Amsterdam en neemt daarbij Bryson Tiller mee als gastartiest. De tour viert de 20-jarige carrière van de zanger. De 35-jarige Brown stond in 2023 voor het laatst in Nederland op het podium. Toen vulde hij drie keer de Ziggo Dome.

Op zoek naar kaartjes

Klaver zal nu ongetwijfeld een andere manier zoeken om aan kaartjes te komen. Een optie is Ticketswap, een soort online marktplaats voor concert- en festivalkaarten. Daar zijn inmiddels meer dan 4000 mensen op zoek naar een ticket voor Chris Browns concert.

Europees kampioen

Klaver was eerder dit jaar wel de snelste bij de 400 meter op de EK indoor in eigen land. In Apeldoorn won ze haar eerste individuele medaille ooit. Later kwam daar nog een gouden medaille bij, op de 4x400 meter estafette. Dat was nog even zweten, want Klaver werd samen met Femke Bol, Cathelijn Peeters en Nina Franke eerst gediskwalificeerd. TeamNL vocht dat met succes aan, waardoor het viertal zich alsnog Europees kampioen mocht noemen.