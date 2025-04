Formule 1-coureur bezorgt toptennisser de schrik van zijn leven: 'Mijn hart!'

Matteo Berrettini zorgde dinsdag voor een enorme sensatie bij het masterstoernooi van Monte Carlo door topfavoriet Alexander Zverev uit te schakelen. De Italiaan was uiteraard door het dolle heen, maar kreeg na afloop de schrik van zijn leven tijdens een gesprek met Formule 1-coureur Oliver Bearman.

Berrettini haalde in 2021 de finale van Wimbledon en bereikte een jaar later de zesde positie op de wereldranglijst, zijn hoogste ooit. De Italiaan zakte door blessureleed ver weg, maar laat dit jaar zien dat hij nog altijd goed mee kan met de beste tennissers ter wereld. Hij won in Doha al van Novak Djokovic en was dinsdag in Monte Carlo na een mooi gevecht te sterk voor Zverev.

Formule 1-coureur Bearman was een van de gelukkige toeschouwers die het duel vanaf de tribunes mocht bekijken en hij kreeg ook de kans om na afloop even een praatje te maken met de Italiaan.

Hartverzakking Berrettini

Berrettini greep daarop direct zijn kans: "Je moet me een keer naar de racebaan meenemen." Zo makkelijk kwam hij daar niet mee weg bij de Engelsman: "Dan ga ik proberen om op de baan een van jouw services terug te slaan."

De Italiaan was vervolgens benieuwd of Bearman enige ervaring met een racket heeft: "Speel je af en toe tennis?" "Ik speel soms padel", reageerde de Engelsman daarop en dat bezorgde zijn gesprekgenoot de schrik van zijn leven. "Mijn hart", schreeuwde de voormalig Wimbledon-finalist uit.

De Engelsman maakte vorig jaar namens Ferrari zijn debuut in de sport en is ook al jaren onderdeel van het opleidingsprogramma van dat team, maar het lukte hem niet om de taal van Berrettini te spreken: "Ik heb twee jaar in Bologna gewoond dus dat heeft me geholpen om Italiaans te leren, maar nu ik niet meer bij Ferrari zit, ben ik de taal een beetje kwijt."

Dagje rust

Berrettini kan na zijn slopende duel met Zverev in ieder geval genieten van een dagje rust, want hij hoeft pas donderdag weer in actie te komen. Dan speelt hij in de derde ronde tegen de winnaar van de partij tussen zijn landgenoot Lorenzo Musetti en de Tsjech Jiri Lehecka. Dat duel wordt woensdag gespeeld.

GP Bahrein

Bearman reed afgelopen zondag nog de GP van Japan, maar zal na zijn bezoekje aan het toernooi aan Monte Carlo al snel weer in het vliegtuig moeten stappen. De Brit staat komend weekend alweer aan de start bij de GP van Bahrein. Bearman is goed begonnen aan zijn eerste volledige jaar in de sport, want hij verzamelde al vijf punten in drie wedstrijden. De coureur reed vorig jaar al drie races als invaller en eindigde toen ook twee keer in de punten.