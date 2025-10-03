Océane Dodin is terug op de tennisbaan na een maandenlange blessurepauze. De Française viel bijna een jaar uit door een vervelend oorprobleem, maar gebruikte die tijd ook om een heel persoonlijke keuze te maken. Tijdens haar afwezigheid onderging ze een borstvergroting, iets waar ze nu openlijk over praat.

De 28-jarige Dodin kampte jarenlang met duizeligheid en instabiliteit, vooral bij warm weer. Het oorprobleem dwong haar eind 2024 tot een lange stop. In die periode besloot ze de operatie te ondergaan. "Ik wilde dit al heel lang", vertelt ze in gesprek met het Franse RMC Sport. "Omdat ik wist dat ik toch niet kon spelen, dacht ik: liever nu dan pas na mijn carrière."

De beslissing leverde Dodin gemengde reacties op. Sommigen verklaarden haar voor gek, anderen bewonderden haar openheid. Zelf laat ze zich er niet door van de wijs brengen. "Iedereen zei dat ik daarna niet meer kon tennissen, alsof ik watermeloenen had gegeten", lacht ze. "Maar ik heb er absoluut geen spijt van. Ik praat er open over, want ik hoef me nergens voor te schamen."

Borstvergroting geen obstakel

Dat haar keuze vragen oproept, begrijpt Dodin wel. Daarom sprak ze vooraf uitgebreid met haar chirurg, die haar bovendien goed kent vanuit de tenniswereld. "Hij verzekerde me dat het geen probleem zou zijn voor mijn spel. Hij gaf me duidelijke richtlijnen en zei dat ik me nergens zorgen over hoefde te maken. Als hij me iets anders had verteld, had ik het niet gedaan."

Volgens Dodin blijkt in de praktijk ook dat ze nergens last van heeft. "Ze zijn niet klein, maar er zijn geschikte bh’s en ik voel me er prettig bij om ermee te spelen. Tot nu toe verloopt alles goed. Misschien ben ik wel de eerste tennisster die na een borstvergroting weer aan de slag gaat."

Vergelijking met Simona Halep

De keuze van Dodin roept onvermijdelijk herinneringen op aan Simona Halep, die in een vroeg stadium van haar carrière juist een borstverkleining liet uitvoeren. De Roemeense kampte destijds met nek- en rugklachten en voelde zich beperkt in haar bewegingsvrijheid en slagen. Voor haar was de operatie noodzakelijk om op topniveau te presteren. Dodin bewandelt dus precies het tegenovergestelde pad, al ziet ze dat vooral als een persoonlijke keuze waar ze volledig achterstaat.

Terugkeer met ambitie

Inmiddels staat Dodin weer op de baan. Haar comeback vierde ze bij het ITF-toernooi van Reims, waar ze meteen de kwartfinales bereikte. Daar wacht een Franse clash tegen Manon Leonard, de nummer één van de plaatsingslijst. Winst in Reims zou haar 18e ITF-titel opleveren en een flinke boost voor haar vertrouwen.

Dankzij een beschermde ranking kan Dodin volgend jaar mikken op de Australian Open-kwalificaties. "Het zal fysiek zwaar worden om mijn beste niveau terug te vinden, maar ik geniet weer van de spanning van wedstrijden en ik geloof dat het me lukt", blikt ze vol vertrouwen vooruit.