Voor Oranje-international Frenkie de Jong is het momenteel een hele bijzondere periode. De voetballer van FC Barcelona en zijn vrouw Mikky Kiemeney zijn namelijk in de blijde verwachting van hun tweede kindje. Dat lijkt de band tussen de twee alleen maar te versterken, want het stel deelt een aantal hele romantische kiekjes van hun vakantie.

De Jong speelde met Barcelona afgelopen weekend de laatste oefenwedstrijd voordat de Spaanse competitie komend weekend weer van start gaat. Dat betekent dat er ook definitief een einde is gekomen aan de rustigere weken voor de voetballer, want hij genoot de afgelopen tijd met volle teugen van zijn vakantie. Dat bleek wel uit alle plaatjes die zijn vrouw Mikky op haar sociale media deelde.

Het was woensdag opnieuw raak, want de zwangere Kiemeney plaatste op haar Instagram een reeks romantische beelden met haar voetballende partner. Het is niet duidelijk waar de twee op de gevoelige plaat zijn gelegd, maar ze hebben het in ieder geval goed naar hun zin.

'Met jou'

Op de eerste foto zijn de twee druk bezig om op een creatieve manier wat speeksel met elkaar uit te wisselen. De tekst bij de post is veelzeggend. "Contigo", schrijft Kiemeney. Oftewel: 'met jou'. Ook zet ze er een hartje bij. De Jong reageert zelf ook met een aantal liefdevolle emoji's.

Kiemeney deelt ook een aantal foto's van hun zoontje Miles en daarnaast valt haar buik op. Uit de beelden blijkt wel dat er gezinsuitbreiding aan zit te komen. Dat maakte het koppel eerder dit jaar op de verjaardag van De Jong bekend, maar het is onduidelijk wanneer de kleine wordt verwacht.

Geweldig seizoen met déjà vu

De Jong kende afgelopen jaar een fantastisch seizoen met Barcelona. Hij werd landskampioen, won de beker en pakte ook de supercup. Toch was er ook een klein smetje, want in de halve finale van de Champions League werd Barça uitgeschakeld door Internazionale. De middenvelder leek voor het eerst de finale te halen, maar de Italiaanse ploeg maakte in blessuretijd de gelijkmaker en won uiteindelijk via verlenging. Voor De Jong was dat een déjà vu, want in 2019 liep hij met Ajax ook al de finale mis door een doelpunt in de extra tijd.

Het nieuwe seizoen van de Spaanse competitie gaat dit weekend van start. Titelhouder Barcelona opent met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca. Dat duel begint zaterdag om 19.30 uur.

