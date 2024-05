Geblesseerde Frenkie de Jong wordt in de watten gelegd door geliefde Mikky Kiemeney

Hij is geblesseerd, maar wat betreft zijn privéleven zijn het heerlijke tijden voor Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona werd eerder dit seizoen vader en trouwde onlangs in het geheim met Mikky Kiemeney. Zijn kersverse vrouw besloot de onlangs jarige De Jong te trakteren op een heerlijk uitje.

Het stel verbleef in het luxe vijfsterrenhotel Nobu Hotel in Barcelona, waar ze samen onder meer genoten van een luxe spa en sushi aten en samen een filmpje keken. De meningen over de romantische komedie The Idea of You waren verdeeld in huize De Jong/Kiemeney. De voetballer vond het in tegenstelling tot Kiemeney niets, zo schrijft ze op haar Instagram Story.

Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney namen wat tijd voor elkaar in Barcelona © Instagram

Het was desondanks ongetwijfeld een heerlijk uitje voor het stel, zeker omdat FC Barcelona zonder de Nederlander maandagavond ook gewoon won in La Liga. Real Sociedad werd in Barcelona met 2-0 verslagen.

De Jong werd afgelopen zondag 27 jaar en toen onthulde Kiemeney in haar felicitatie iets heel bijzonders. Het stel, dat al sinds de tienerjaren samen is, is onlangs in het geheim getrouwd. In november kreeg het stel al een kindje: het zoontje Miles. Het was overigens al bekend dat ze deze zomer zouden gaan trouwen, maar een datum was er nog niet. Nu is duidelijk dat het al gebeurd is.

Deze zomer heeft De Jong natuurlijk ook al andere plannen. Hij moet met het Nederlands elftal schitteren op het EK voetbal in Duitsland. Dat wordt voor de middenvelder wel een race tegen de klok, want hij kampt met een enkleblessure die hij opliep tegen Real Madrid. Bondscoach Ronald Koeman en de bondsarts van de KNVB gaven onlangs wel aan dat De Jong het toernooi gewoon gaat halen.

De Jong miste door blessures al veel wedstrijden dit seizoen. Bij Barcelona ontbrak hij in net iets minder dan de helft van alles duels dit seizoen en bij het Nederlands elftal moest hij de voorbije periodes vaak verstek laten gaan.