Geen 'hole-in-one' voor Tiger Woods: golfer legt zichzelf seksverbod op

Golflegende Tiger Woods doet volgende week mee aan The Masters, een van de vier grote toernooien van het jaar. De Amerikaan wil daar zo goed mogelijk presteren en dus probeert hij zich op een zo goed mogelijke manier klaar te maken voor het toernooi. Figuurlijk dan, want letterlijk komt daar niets van terecht.

New York Post sprak met een vriend van Woods en die verklaarde dat hij wel een hele bijzondere maatregel heeft genomen: "Hij wil volledig gefocust zijn op het toernooi en dus heeft hij geen seks tot het toernooi voorbij is." De enige hole-in-one die Woods hoopt te maken zal dus op de golfbaan zijn.

De inmiddels 48-jarige golfer, die op dit moment vrijgezel zou zijn, doet er alles aan om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen: "Hij werkt heel hard in de sportschool en eet goed."

Zware uitdaging

Het zal een zware uitdaging zijn, want als we iets weten van de Amerikaanse golfer dan is het wel dat hij niet vies is van het bed induiken. Zo was Woods jarenlang getrouwd met Elin Nordegren, maar erg trouw was hij niet aan haar. Hij zou haar maar liefst 121 keer hebben bedrogen.

De twee kregen tijdens hun relatie wel twee kinderen en hebben dus altijd contact moeten houden met elkaar. Het zorgde vorige week nog voor een ietwat ongemakkelijke ontmoeting toen hun zoon Charlie zelf een golftoernooi won.

Carrière Woods in het slop

The Masters is een van de vier majortoernooien en wordt van donderdag 11 april tot en met zondag 14 april gespeeld in Augusta. Woods won in zijn carrière vijftien majors, maar de laatste zege is alweer vijf jaar geleden. Toen was hij de beste bij The Masters. Dat is overigens zijn enige majorzege sinds 2008.

De Amerikaan was aan het begin van de eeuw de beste golfer ter wereld, maar door zijn huwelijksproblemen nam hij een pauze. Hij keerde wel nog terug naar de koppositie op de wereldranglijst, maar zo goed als voor zijn pauze werd hij nooit. Na een zwaar auto-ongeluk in 2021 gaat het helemaal bergafwaarts.