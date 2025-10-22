Topsporters verdienen tegenwoordig niet alleen een riant salaris maar hebben ook talloze lucratieve samenwerkingen om een zakcentje bij te verdienen. De aantrekkelijkste namen voor bedrijven om zich aan te verbinden werden bekend gemaakt door Sports Pro.

In de top 50 is opvallend genoeg geen plek voor een Nederlander. Dat terwijl Formule 1-coureur Max Verstappen wel een hoop collega's in de lijst ziet. Lewis Hamilton staat zelfs op nummer één en heeft dus de hoogste marketingwaarde.

Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc volgt op plek 25 in de lijst en ook voor McLaren-rijder Lando Norris is een plaats in de top 50. Hij is de nummer 41.

Olympische sensaties

De top 3 wordt compleet gemaakt door twee olympische sensaties: turnster Simone Biles en rugbyster Ilona Maher. Zij maakten veel indruk tijdens de Spelen van Parijs in 2024. Niet alleen met hun sportprestaties, maar ook door hun online aanwezigheid op sociale media.

Biles was in Parijs goed voor drie gouden medailles. Maher won olympisch brons met het Amerikaanse rugbyteam.

Cristiano Ronaldo

Op plek vijf volgt de eerste voetballer. Het zal geen verrassing zijn dat die eer is weggelegd voor Cristiano Ronaldo. Hij prijkte onlangs ook op plek één in de lijst van bestverdienende voetballers ter wereld.

Beth Mead

Op plek 46 is nog een sporter met een Nederlands tintje terug te vinden in de vorm van Beth Mead. De Britse topvoetbalster is namelijk de vriendin van Oranje Leeuwin Vivianne Miedema. De 30-jarige aanvalster speelt bij Arsenal.

Naast haar kwaliteiten op het veld laat ze op sociale media ook veel van haar privéleven zien, waardoor ze volgens de site een erg sterk merk heeft opgebouwd.