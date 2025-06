Genietende Jutta Leerdam ziet de tijd voorbij vliegen: 'Hoe kan dat?'

Jutta Leerdam is zich in Nederland aan het voorbereiden op het nieuwe, cruciale schaatsseizoen. De topschaatsster wisselt keihard trainen af met een gezellige barbecue. En dan kan de tijd voorbij vliegen, concludeert Leerdam tot haar eigen verbazing.

Leerdam deelde zondagmiddag een post op TikTok, waarin ze met een redelijk zomerse outfit voor de camera verscheen. 'Oké, maar hoe kan het nu al juni zijn?', schrijft de sprintster erbij. Ze moet zelf hard lachen om haar opvallende sokken die eventjes in beeld verschijnen. De reacties op de video zijn niets dan lovend.

Eén reactie die opvalt is die van een vrouw van 56, zoals ze zelf aangeeft. 'Ik ben geobsedeerd met deze prachtige boss lady. Ik zit aan de buis gekluisterd tijdens de Olympische Spelen. Door haar ben ik van Jake Paul gaan houden. Ik vond hem niet zo leuk toen mijn zoon naar hem keek op YouTube.'

Cruciale Olympische Spelen

De Olympische Spelen staat in de winter van 2026 op het programma in Milaan. De 26-jarige Leerdam wil daar voor een gouden plak op de 1000 meter gaan. Het zou de beloning zijn voor haar jaren van harde werk. Ook niet onbelangrijk: na de Winterspelen stopt zij met schaatsen om met Paul aan kinderen te beginnen.

Barbecue

Maar zover is het nog lang niet. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is pas net begonnen. Deze zondag was er ruimte voor een barbecue, zo deelt de Westlandse in haar Instagram Story. Op de foto's zijn stukken vlees, flessen wijn en meerdere soorten fruit te zien.

Nieuwe teamgenoten

Na een avondje genieten zal Leerdam zich weer focussen op de trainingen. Dat doet ze sinds kort met twee nieuwe teamgenoten: Kai Verbij en Ted Dalrymple hebben zich bij Team Kafra gevoegd, dat voor kort bestond uit één lid (Leerdam). Verbij is een ervaren sprinter die al op Olympische Spelen heeft geschaatst, terwijl Dalrymple een jong talent is dat kort geleden de overstap van shorttrack naar langebaanschaatsen maakte.