Voor Gerard Joling voelt een avond bij Vandaag Inside allang niet meer als een incidenteel uitstapje. De zanger schuift er zichtbaar ontspannen aan en lijkt zich juist thuis te voelen in de dynamiek van het programma, zeker in de omgang met Johan Derksen. Ook al weet hij dat het er regelmatig schuurt.

In een interview met De Telegraaf vertelt Joling dat hij een bijzondere klik voelt met Derksen en de sfeer rond Vandaag Inside. Hij komt er graag en merkt dat dat wederzijds is. Tegelijkertijd liggen zijn optredens vastomlijnd: door zijn exclusiviteitscontract bij RTL mag hij alleen op de kruk plaatsnemen en niet aan tafel, en verschijnt hij uitsluitend om te zingen. Dat is voor hem geen probleem, al hoopt hij dat daar in de toekomst wat soepeler mee kan worden omgegaan.

'Niet chic, maar ik geniet er wel van'

Dat weerhoudt hem er niet van om te genieten van zijn momenten in het programma. Joling beseft dat het bij Vandaag Inside regelmatig over de grens gaat. Over recente momenten rond Derksen is hij eerlijk: "Niet chic, maar ik geniet er wel van." Volgens de zanger hoort dat bij de sfeer van het programma en bij de mannen die er aan tafel zitten.

Juist die ongepolijste setting maakt het programma voor hem aantrekkelijk. Een avond Vandaag Inside voelt voor Joling niet als werk, maar als ontspanning. "Een avondje VI is voor mij echt een avondje uit", zegt hij. De reacties die hij daarna krijgt, bevestigen dat gevoel. "Ik krijg er altijd zo veel reacties op, dat is ongekend. Mensen vinden het enig, en ik ook."

Afspraken met RTL

Dat RTL niet altijd staat te juichen bij zijn uitstapjes naar Vandaag Inside, weet Joling ook. Toch benadrukt hij dat de afspraken voor hem goed werken. Niet voor niets verlengde hij onlangs zijn contract met de zender met drie jaar. Daar is hij trots en dankbaar voor. Op zijn 65e nog zo actief mogen zijn, noemt hij bijzonder.

Zonder Wilfred Genee richting winterstop

De timing van Jolings uitspraken is bovendien opvallend. Wilfred Genee stopte dit jaar al iets eerder met Vandaag Inside en liet de laatste afleveringen over aan Johan Derksen en René van der Gijp. Het trio kijkt terug op een succesvol jaar, waarin het programma onder meer de Gouden Televizier-Ring won, maar de onderlinge dynamiek en het scherpe randje opnieuw volop onderwerp van gesprek waren.

Na de laatste uitzendingen voor de winterstop verdwijnt Vandaag Inside tijdelijk van de buis en neemt Hélène Hendriks het stokje over met De Oranjewinter. In januari keren Derksen, Van der Gijp en Genee weer terug. Of Gerard Joling dan opnieuw aanschuift, zal mede afhangen van de afspraken met RTL.