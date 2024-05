Giro-renner en Only Fans-model vermaken zich prima tijdens rustdag: 'Ik hou van je'

De renners in de Ronde van Italië kregen maandag een welverdiende rustdag. Andrea Piccolo is de dag goed doorgekomen met het vieren van de verjaardag van zijn vriendin, het Only Fans-model Valentina Gomez. Het ziet ernaar uit dat het koppel de tijd samen goed heeft gespendeerd.

De eerste week van de Ronde van Italië zit erop. Maandag kregen de renners daarom rust om zich op te laden voor de aankomende etappes. Waar de meeste renners rustig een rondje gingen uitfietsen en zich goed lieten masseren koos Andrea Piccolo voor een andere dagbesteding. De renner van EF Education - EasyPost heeft samen met zijn vriendin Valentina Gomez een leuke tijd gehad, als we de beelden mogen geloven.

Verjaardag van Valentina Gomez

Na de finish van de negende etappe in Napes stond Gomez klaar om haar vriend op te wachten. Vrouwlief sprong achterop de fiets bij Piccolo wat komische beelden opleverden. "Onder de blauwe hemel van Napels. Ik ben blij om bij jullie te zijn en samen met jullie te genieten van deze rondreis door Italië...", berichtte Gomez op haar Instagram.

Tijdens de rustdag heeft de Italiaanse renner niet stilgezeten en verraste hij zijn jarige vriendin met een prachtig boeket rozen. "Nooit in duizend levens had ik gedacht dat ik met iemand zoals jij zou tegenkomen Andrea. Bedankt dat je mijn verjaardag zo laat beginnen. Ik hou van je!!!", post Gomez op Instagram. Met de liefde lijkt het dus wel goed te zitten tussen de twee.

Only Fans-model

Gomez is niet vies van de randjes opzoeken, zo blijkt uit haar Instagram profiel. De vriendin van de 23-jarige Piccolo verdient via het online platform Only Fans haar geld door exclusieve content te plaatsen. Met 2,5 miljoen volgers op Instagram lijkt ze dat niet onverdienstelijk te doen.