Goed nieuws voor voormalig top-coureur formule 1 en vrouw na 'traumatische' gebeurtenis

Een illegale inwoner van het Verenigd Koninkrijk is opgepakt voor de beroving van Brittny Button, de vrouw van Jenson Button, voormalig wereldkampioen Formule 1. Eerder dit jaar werd zij voor tonnen aan spullen beroofd in Londen.

De wereldkampioen van 2009 en zijn vrouw waren ter ere van Valentijnsdag een paar dagen naar Parijs geweest en kwamen vervolgens terug in Londen. De twee werden met een taxi opgehaald bij het treinstation, maar daar ging het fout. Brittny stapte vast in de auto, terwijl Button de chauffeur hielp met het inladen van hun baggage. Hij zette zijn koffer op de bijrijdersstoel en stond daardoor met zijn rug naar de koffer van zijn vrouw. Op dat moment wist een dief die precies mee te pikken.

Vrouw van F1-wereldkampioen barst in tranen uit na beroving op straat: 'Het voelt zo onveilig' Jenson Button is een van de grootste Britse coureurs aller tijden, maar het kan zomaar zijn dat het een tijd duurt voordat hij weer in zijn thuisland te vinden zal zijn. De voormalig wereldkampioen Formule 1 en zijn vrouw Brittny werden eerder dit jaar beroofd in Londen en dat heeft er flink ingehakt. Het koppel raakte voor tonnen aan spullen kwijt.

Meer dan 250.000 pond aan waarde

The Sun meldt dat er een Algerijnse illegale immigrant is opgepakt voor deze beroving. Het incident zelf werd niet op camerabeelden vastgelegd, maar de dader werd later wel vastgelegd door bewakingsbeelden terwijl hij over het drukke station en langs een bibliotheek rende met de rode koffer van Button. Aan de hand van opsporingsmethoden kon de Britse politie de dief achterhalen en werd hij vier dagen na de diefstal al gearresteerd door agenten in burger.

In de koffer zaten spullen die samen goed waren voor meer dan 250.000 pond, waaronder talloze spullen die ook nog een grote emotionele waarde hadden, naast de financiële waarde, zoals antieke sieraden van haar bruiloft en de geboorte van haar dochter.

Illegaal verbleven

De opgepakte man zou in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk afgereisd zijn met een toeristenvisum van zes maanden, maar zou na het verloop daarvan illegaal zijn verbleven. Hij zou nooit asiel hebben aangevraagd en ook nooit een legale baan hebben gehad. Hij is veroordeeld voor een celstraf van twee jaar. Volgens Daily Mail wordt hij uitgezet nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.

'Getraumatiseerd'

Volgens het voormalig Playboy-model heeft zij normaal gesproken geen spullen met een emotionele waarde bij zich, maar was dat afgelopen februari anders, vanwege Valentijnsdag. De ervaring heeft een donkere schaduw over hun romantische uitstapje geworpen en was heeft haar naar eigen zeggen "getraumatiseerd".