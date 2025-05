Gouden hockeyster treedt in voetsporen topatlete Lieke Klaver met prestigieuze award

Tophockeyster Yibbi Jansen en de Nederlandse atlete Lieke Klaver hebben veel overeenkomsten. Krullen, goud op de Olympische Spelen en een bijzondere titel: 'Mooiste Sportvrouw van Nederland'. In de jubileumeditie van FHM volgde Jansen de topatlete op.

Bij een bomvolle en stijlvolle awardshow in The Harbour Club Theater in Amsterdam viel Jansen in de prijzen. Zelfs wist ze natuurlijk al van haar award, omdat ze met fotografe Wieteke Konings op pad moest voor een fotoshoot. "Dat was echt even wat anders dan het hockeyveld", zegt Jansen tegenover FHM. "Maar het was leuk om een andere kant van mezelf te laten zien."

Van beste hockeyster naar mooiste sportvrouw

In 2024 ontpopte Jansen zich tot dé belangrijkste kracht van de hockeyploeg op de Olympische Spelen in Parijs. Bij haar debuutwedstrijd scoorde ze gelijk vier keer. In totaal maakte de strafcornerspecialiste negen doelpunten, waaronder eentje in de finale tegen China - die na shoot-outs werd beslist. Jansen werd mede daardoor uitverkozen tot beste hockeyster van 2024 door de Fédération Internationale de Hockey (FIH).

Nu is ze dus ook de 'Mooiste Sportvrouw van Nederland', waarmee ze Klaver opvolgt. Eerdere winnaressen waren: Fleur Jong (para-atletiek, 2023), Irene Schouten (schaatsen, 2022), Lieke Martens (voetbal, 2021) en Joy Beune (schaatsen, 2020).

Hockeyavontuur

Al op jonge leeftijd begon Jansen met hockeyen, bij de club uit haar geboorteplaats: HC Den Bosch. Ze debuteerde al op vijftienjarige leeftijd en werd in haar eerste volledige seizoen kampioen met de club. Toch vertrok ze naar het Eindhovense Oranje Rood, die ze in 2019 inruilde voor SCHC. Met die club staat ze dit jaar in de finale van de play-offs, nota bene tegen het Den Bosch van topspelers als Frédérique Matla, Pien Sanders en Joosje Burg.

Toen de vaderlandse competitie afgelopen winter stil lag, vulde Jansen haar portemonnee in de Hockey India League. "Je doet echt mee voor het avontuur", aldus Jansen, die 32.000 euro opbracht bij een speciale veiling.