Shorttrackers Jens van 't Wout en Zoë Deltrap maken goed gebruik van hun vrije tijd na een lang seizoen. De drievoudig olympisch kampioen en zijn vriendin hangen uit op het eiland Sint-Maarten. Deze week vierde Deltrap daar haar 21e verjaardag. Ook haalde Van 't Wout een grapje met haar uit.

De twee vlogen heel de wereld over de voorbije maanden. Eerst voor de World Tour, vervolgens reisden ze af naar Milaan voor de Winterspelen. Daar won Van 't Wout drie keer goud en eenmaal brons. Alsof dat nog niet genoeg was, moesten de twee ook nog opdraven op de WK shorttrack in het Canadese Montréal. Daar pakte Van 't Wout twee keer zilver en won Deltrap met de vrouwenaflossing goud.

In Nederland volgde nog een special erediner voor Van 't Wout met alle Nederlandse olympische- en paralympische medaillewinnaars. Maar daarna was het tijd om het vliegtuig te pakken, om zo naar het Caribisch gelegen eiland af te reizen.

Genieten op Sint-Maarten

Daar heeft het liefdeskoppel het uitstekend naar hun zin, afgaande op beelden die ze op sociale media plaatsen. Van 't Wout gooide een reeks foto's en filmpjes op Instagram. "Het goede leven", reageerde topschaatsster en vriend Jenning de Boo. Onder anderen Joy Beune, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en baanwielrenner Harrie Lavreysen vonden de post leuk.

Van 't Wout haalt geintje uit met vriendin

Tussen al het genieten door had Van 't Wout nog tijd voor een grapje. Op zijn verhaal op Instagram toonde hij een autowrak. Hij deed net alsof Deltrap de boosdoener was. "Ik heb Zoë de auto gegeven en ze ging inparkeren...", begon Van 't Wout de video.

Ondertussen hoor je op de achtergrond zijn vriendin lachen. "We zitten vast, dus we laten de auto hier en gaan te voet verder", aldus de olympische sensatie. "Ik geef haar nooit meer de sleutels", schreef hij er ook nog eens bij. Gelukkig voor het koppel gaat het niet echt om hun huurauto. Zij rijden namelijk rond in een Suzuki Jimny, zo is te zien op foto's die Van 't Wout eerder liet zien.