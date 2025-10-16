Vandaag Inside heeft wat te vieren, althans daar gaan ze vanuit. Het populaire programma met Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee pakt donderdag groots uit tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. "Dat vinden de mensen thuis leuk, joh", is tv-icoon Derksen stellig.

Bij Vandaag Inside zijn heel wat mensen (indirect) genomineerd voor wat prestigieuze prijzen bij het Televizier-Ring Gala. Wilfred Genee en Hélène Hendriks (De Oranjezomer) maken kans op de prijs voor beste presentator. Daar strijden ze om met presentator Martijn Krabbé, die ongeneeslijk ziek is. Vandaag Inside kan voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring winnen. Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond zijn de concurrenten.

Dan is er ook nog tafelgast Thomas van Groningen. De politiek duider van Vandaag Inside en Nieuws op de Dag is genomineerd voor Televizier-Ring Talent van 2025.

Twee uur durende show Vandaag Inside

Al die nominaties zorgen ervoor dat Vandaag Inside groots uitpakt op donderdag, de avond van het gala. In een eerdere uitzending werd duidelijk dat er een show van liefst twee uur wordt gemaakt, waar de uitzending normaal gesproken een uur duurt. "Ik had het via de tamtam gehoord. Ik verheug me altijd op dat soort uitzendingen, want dan ben jij altijd helemaal hyper van enthousiasme. En dat vinden de mensen thuis leuk, joh!", zei Derksen met een grote grijns tegen Genee.

"We kunnen nog steeds verliezen, maar het zou wel fantastisch zijn", keek Genee al voorzichtig vooruit. Tafelgast Valentijn Driessen tackelde die joligheid. "Precies, zit je hier helemaal opgedoft te doen en dan word je derde...", zeurt hij. "Da's ook niet erg", aldus René van der Gijp. "Je moet er wel voor gaan in het leven, dat doe jij niet", pareerde Genee de kritiek. "Je kunt van die twee flutprogrammaatjes toch niet verliezen", oordeelde Derksen. "Als je niet wint dan zit je hier toch voor lul", bleef Driessen bij zijn standpunt.

Driessen voelt er niets voor

Van der Gijp en Derksen counterden de kritiek door te zeggen dat ze wel vaker shows van twee uur hebben gemaakt. Genee opperde om Driessen te laten speechen bij het Gouden Televizier-Ring Gala, omdat het drietal zelf in uitzending zit. Dat zal donderdagavond echter niet gebeuren. "Het voelt niet echt als mijn prijs", reageerde hij.