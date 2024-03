Grote verrassing in Vandaag Inside-studio: om deze reden is Johan Derksen niet aanwezig

Normaal zitten ze lijnrecht tegenover elkaar aan tafel, nu staan 'hun' ploegen lijnrecht tegenover elkaar: SC Cambuur en NEC. Dinsdagavond komen de favoriete clubs van Wilfred Genee en Johan Derksen tegen elkaar uit in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. "Er werd mij gevraagd of ik in mijn onderbroek ga zitten als Cambuur de beker wint."