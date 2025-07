In Duitsland zijn er enorme zorgen om de situatie van Laura Dahlmeier. De tweevoudig olympisch kampioene biatlon is na een ongeluk in een Aziatisch gebergte vermist.

De 31-jarige Dahlmeier, die naast haar twee olympische titels ook zeven keer wereldkampioene werd, was samen met klimpartner Marina Krauss afgereisd naar de Karakoram. Dat is een gebergte in Centraal-Azië op het grensgebied tussen Pakistan, China, India en Afghanistan. In het gebied ligt onder meer de K2, de op één na hoogste berg ter wereld.

Grote zorgen in Duitsland

De biatlonlegende werd maandag tijdens een klimexpeditie slachtoffer van een vreselijk ongeluk. Dat meldde haar management via Instagram: "Laura Dahlmeier was op 28 juli met haar klimpartner aan het alpineklimmen toen ze werd geraakt door vallende stenen. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur lokale tijd op een hoogte van ongeveer 5700 meter. De klimpartner belde onmiddellijk de hulpdiensten en de reddingsoperaties werden onmiddellijk gestart."

"Vanwege de afgelegen ligging van het gebied kon een reddingshelikopter pas in de ochtend van 29 juli ter plaatse zijn. Een internationaal bergreddingsteam coördineert momenteel de reddingsoperatie. Ze worden bijgestaan door ervaren internationale bergbeklimmers in de regio", valt er verder te lezen in de verklaring.

Inmiddels is er nog altijd geen teken van leven. Het Duitse medium BILD meldt dat de zoekactie in de loop van de dinsdag is stilgelegd doordat het te donker werd om verder te zoeken. Dat betekent dat Dahlmeier, als ze nog in leven is, al bijna twee dagen zonder hulp zit. De temperaturen in het gebergte zijn ruim onder de nul graden en dus is bezorgdheid over haar situatie enorm. Haar klimpartner is overigens wel in veiligheid gebracht.

Legende in haar sport

Dahlmeier stopte in 2019 op 25-jarige met haar sport, maar ondanks dat vroege pensioen groeide ze in haar korte carrière uit tot een legendarische biatlete. Ze won in 2018 op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang twee gouden en één bronzen medaille. Ook won ze op WK's zeven keer goud, drie keer zilver en vijf keer brons.