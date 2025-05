Hans Kraay jr. geeft Joey Veerman hilarische tip voor babynaam: 'Heb je daar niet aan gedacht?'

Joey Veerman stond als een van de eerste PSV'ers feest te vieren na het behalen van het kampioenschap. Op bezoek bij Sparta tijdens de laatste speeldag had de middenvelder een extra reden voor een feestje. Hij werd vlak voor het beslissende weekend voor de tweede keer vader met zijn vriendin Chantalle Schilder. Het leverde een hilarisch interview met ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. op.

Veerman was na aanvoerder Luuk de Jong de tweede speler van PSV die voor de camera verscheen. Het ging bij hem natuurlijk ook over zijn kersverse vaderschap van zijn tweede kind. "Jij lijkt me het type speler die zo'n wedstrijd wel wil missen om bij de geboorte te zijn", grapte Hans Kraay jr. meteen.

PSV-speler Joey Veerman deelt prachtig nieuws met vriendin Chantalle Schilder PSV'er Joey Veerman en zijn vriendin Chantalle Schilder hebben zaterdag, daags voor het kampioensduel van Veerman's club, geweldig nieuws gedeeld. Het koppel uit Volendam is opnieuw ouders geworden, dit keer van hun zoon Jame. Eerder, in september 2023, mochten ze hun eerste kindje verwelkomen: zoon Frenkie Joe.

'Perfecte timing van vriendin'

"Het was een perfecte timing van mijn vriendin. Ze is vrijdag bevallen", onthulde Veerman meteen. "Ik wilde zeker niet thuisblijven en dat wilde mijn vriendin ook niet." De bevalling was geen appeltje-eitje, want het werd een lange dag in het ziekenhuis. "Ik begon het op een gegeven moment wel te voelen."

'Jij bent toch niet bevallen?'

Hans Kraay jr. gooide Veerman meteen voor de voeten dat hij 'toch niet bevallen was?'. "Nee, maar je leeft wel mee op een bepaalde manier. En dan nu, twee dagen later met deze spanning, dat voel je wel. Achteraf is het geweldig met het kampioenschap en de geboorte van die kleine. Dit is één van de mooiste weken van mijn leven."

Dit is de vriendin van Joey Veerman: Volendamse Chantalle Schilder en PSV'er verwelkomen tweede kind Joey Veerman, sterspeler op het middenveld van PSV, is al geruime tijd samen met zijn vriendin Chantalle Schilder. Net als de Oranje-international komt zij uit Volendam, waar de liefde tussen hen ontstond. Inmiddels heeft het stel een tweede kindje mogen verwelkomen. Op 17 mei, vlak voor het kampioensduel van PSV, werd zoon Jame geboren.

'Hansie?'

Over de naam wilde Hans Kraay jr. ook nog wat kwijt. "Jame is de naam? Niet gedacht aan Hansie?", vroeg hij gekscherend. Veerman deed alsof hij daar serieus over nadacht. "Hansie, Hansie...Wel een mooie naam. Maar nee, misschien bij de volgende", knipoogde hij naar de grappende verslaggever van ESPN.

Emotionele taferelen met spelers van PSV: 'Een bizar en krankzinnig kampioenschap' PSV-aanvoerder Luuk de Jong speelde een cruciale rol in het kampioensduel door zijn ploeg met een belangrijke treffer naar het kampioenschap te leiden. Waar hij de titel enkele maanden terug al had afgeschreven, ging deze tóch nog naar de Eindhovenaren. "Ik gaf eerder al interviews dat ik hier mijn hele leven van zou balen...", was de reactie van De Jong na afloop.

Sneer naar media

Toch kon Veerman het ook niet laten om nog een sneer naar de media uit te delen. Dit seizoen beleefde hij diepe dalen en hoge pieken. Hij werd gezien als nieuwe speler van Real Madrid en een week later was hij spreekwoordelijk nog niet eens goed genoeg voor PSV. "Ik vind het mega-irritant wat 'ze' zeggen over bijvoorbeeld Real Madrid. Ik heb dat nooit gebracht, dus dat moeten mensen ook niet gaan suggereren. Dat helpt niet, maar jullie moeten praatprogramma's vullen."