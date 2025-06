Hans Kraay jr. trekt veel op met presentatrice Noa Vahle: 'Het begint op verkering te lijken'

Hans Kraay jr. en Noa Vahle hebben de hele Tweede Pinksterdag zo'n beetje met elkaar doorgebracht. De voetbalanalist van ESPN en de presentatrice van Ziggo Sport volgen niet alleen het Nederlands elftal op de voet, maar moeten ook aanschuiven bij De Oranjezomer.

De talkshow had Kraay jr. en Vahle uitgenodigd om onder andere over Oranje te praten, dat midden in de opening van de WK-kwalificatie zit. "Wij zijn vanaf vanmorgen al samen op pad. Het begint een beetje op verkering te lijken", zei hij gekscherend aan tafel bij presentator Johnny de Mol. "Een beetje wel hè, Hans", grapte Vahle vanaf de bar terug. Maar achteraf was de oud-voetballer maar wat blij dat hij Vahle veel sprak.

'Dat was mijn routine'

Omdat ze samen naar de opname van de talkshow moesten, was voor Kraay jr. reden om tegen Vahle te zeggen 'tot straks in Hilversum'. Maar daar wordt de uitzending helemaal niet gemaakt. Al weken is het programma live vanaf dierentuin De Beekse Bergen in Brabant. "Mijn routine was richting Hilversum", verklaarde Kraay jr. zijn fout. "Leuk dat je kijkt naar het programma Hans", sneerde Vahle gekscherend terug.

Gesprek met Ronald Koeman

Het vinden van de precieze plek van de pop-up studio was voor de markante voetbalanalist ook niet zo makkelijk. "Ik heb hier wel drie kwartier rond gereden", verzuchtte hij. Vahle zag overdag nog een hele andere Kraay jr., eentje die zich bemoeide met bondscoach Ronald Koeman. "Dat vind ik altijd wel mooi aan Hans. Die komt één keer kijken, z'n gezicht laten zien. Bescheiden zoals hij is, ziet hij de bondscoach en legt hij even uit hoe Nederland moet voetballen."

Fris houden tegen Malta

Dat zorgde voor lachers in de talkshow. Maar wat zei Kraay jr. nou precies tegen Koeman? "Aan het einde van het seizoen zijn spelers moe. Dus ik vroeg hem of het niet handig is om tegen Malta fris te houden. Daar winnen we toch wel 6-0 van. Dat je tegen de vier aanvallers zegt dat ze 45 minuten spelen en dat er in de tweede helft weer nieuwe spelers in het ploeg komen. Ook voor de mensen in de Euroborg op de tribune."