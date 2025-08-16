Hélène Hendriks kende een spectaculaire terugkeer op tv. De populaire presentatrice was lange tijd afwezig vanwege de nasleep van een rugoperatie, maar in tien dagen tijd zette ze indrukwekkende cijfers neer met haar programma 'De Oranjezomer'.

Vrijdag was de laatste aflevering. Na het weekeinde neemt Vandaag Inside weer het stokje over. Dat programma maakte vrijdag bekend wie de wekelijkse vervanger wordt van René van der Gijp op woensdagen. De oud-voetballer kwam met Talpa tot een akkoord dat hij één avond per week vrij mag zijn.

Knotsgekke tien dagen

Sinds haar terugkeer scoorde Hendriks iedere keer ruim boven de miljoen qua kijkcijfers. Het gemiddelde aantal kijkers lag er iets onder. Ze noemt de avond met CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal het hoogtepunt van haar comeback. "Dat was een heftige uitzending", blikt ze terug bij Shownieuws. "Daar kan je van alles van vinden, maar het bracht wel iets los."

Een ander hilarisch moment was de uitzending met journalist Hugo Borst, die plots zijn blote buik toonde. "Die gaat nog zó vaak terug komen", verzekert Hendriks. "Ik vond het zo leuk dat hij dat deed. Ik dacht: gaat hij dat serieus doen? Dat was ook wel mooi", aldus de presentatrice.

Afscheid met cola en bitterballen

Tijdens de laatste aflevering kreeg Hendriks met dank aan Jack van Gelder een staande ovatie. Hij zei "diep respect" te hebben voor haar aanwezigheid na haar rugoperatie. "Heel lief dat hij dat zegt, maar ik denk dan altijd: laat mij maar even onder de tafel kruipen. Ik heb gewoon de uitzendingen gedaan. Klaar, we sluiten af. En wat hij daarmee bedoelt: ik ben er gewoon nog niet helemaal. Ik doe mijn best en meer kan ik niet doen", is ze stellig.

"Lekker aan de borrel?" wil de verslaggever weten. "Nee, voor mijn nog geen alcohol! Helaas, dat kan nog niet. Maar ik ga wel even lekker een colaatje drinken. En hebben we bitterballen?", vraagt ze aan een collega. Waarna diegene bevestigt, volgt een klein vuistje van Hendriks.