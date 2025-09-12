In de uitzending van Vandaag Inside op vrijdag werd gast Hélène Hendriks in het nauw gedreven. Presentator Wilfred Genee begon met een onschuldige, zij het onverwachte vraag. En vanaf dat moment werd het snel ordinair.

"Gebruik je weleens Koreaanse shampoo?", was de vraag die Genee stelde aan Hélène Hendriks. Eerst zegt ze nog dat ze haar shampoo bij Kruidvat koopt. En dat ze nooit ernaar kijkt of het dan uit Korea komt.

Johan Derksen haakt in, want hij weet wel waar Genee heen wil met zijn vraag. "Die kun je namelijk voor twee dingen gebruiken", zegt hij over de vorm van de Koreaanse shampooflesjes.

Als een tierelier

Genee legt uit: "Kijk, er was een Koreaans shampoomerk en dat liep niet zo goed. Dus hebben ze de verpakking veranderd en het is heel gek, maar het begon ineens als een tierelier te lopen. Met 700 procent gestegen."

Terwijl de flesjes in beeld komen, die de vorm hebben van seksspeeltjes, zegt Derksen tegen Hendriks: "Die linker spreekt je vast wel aan." Hendriks snapt dat ze er overheen moet en zegt: "Wel als er een trilapparaatje in zit. Die zit er nog niet in he, denk ik? Gat in de markt." Derksen gooit er ook een schep bovenop: "En die rode kun je in je hol steken." Dan wordt het Hendriks te gortig: "Nee, liever niet, daar doe ik niet aan."

Seksuologe

Het is een van de handelsmerken van Derksen om grove en oversekste opmerkingen te maken. In maart van dit jaar was bijvoorbeeld seksuologe Daphne Gakes te gast. En ook toen kwam het gesprek uit op shampoo.

"Ik las net een interview met Catherine Keyl en die zei: "Johan is een hele botte man, maar hij is volgens mij wel heel sociaal in bed", zei Derksen over de voormalig tv-presentatrice. "Ik vind het niet leuk dat Catherine dat zegt, want die kan het weten", zo zei hij over de 78-jarige Keyl. Van der Gijp lachte zich rot: "Die heb je helemaal uit elkaar getrokken." En Derksen: "Toen heb ik wel met shampoo mijn snor gewassen. Ja, volgens mij ben ik heel zachtaardig. Vond je niet?", waarna hij suggestief keek naar gast Hélène Hendriks. "Is Frans in het buitenland?", zo verwees hij naar haar vriend Frans Vinju.