Het liefdesleven van Memphis Depay: van mysterieuze vriendin, verbroken verloving tot beroemde schoonvader

Memphis Depay maakt overal de tongen los. Of het nou gaat over zijn haarband, zijn voetbalkwaliteiten of de vrienden waar hij mee omgaat: Memphis staat altijd in de schijnwerpers. Ook zijn liefdesleven is roemrucht.

De serieuze relaties van Memphis zijn op één hand te tellen. De 30-jarige aanvaller op één ex-vriendin, één ex-verloofde, één gelekte video van een Spaanse vriendin én een huidige, mysterieuze vriendin. Memphis houdt zijn privéleven op relationeel vlak vrij aardig verborgen.

2016 - 2018: Lori Harvey

De relatie met Lori Harvey lijkt de meest serieuze te zijn geweest. Toen hij in 2016 begon te daten met de Amerikaanse, ging het snel. Anderhalf jaar later waren ze zelfs verloofd en zouden dus gaan trouwen. Maar in 2018 ging het stel toch onverwachts uit elkaar. De toen twintigjarige Harvey zei daarover in een interview met Essence het volgende: "Ik ging bijna op heel jonge leeftijd trouwen. Daardoor voelde ik dat ik nooit iets ervaren had. Ik wilde op mijn voorwaarden daten. Als iets niet meer bij me past, dan ga ik verder."

Lori Harvey en Memphis Depay in 2017, toen ze nog een stel waren. ©Getty Images

Steve Harvey

Harvey is de geadopteerde dochter van de Amerikaanse comedian en presentator Steve Harvey. Hij is in de Verenigde Staten en inmiddels ver daarbuiten bekend van spelshows als Family Feud en is hij een graag geziene host van diverse programma's. Zo heeft hij ook een relatie-advies-programma genaamd I Steve Harvey, waarin hij allerlei relationele problemen helpt oplossen. Toen zijn dochter Lori zich verloofde met Memphis, feliciteerde hij het koppel op Twitter.

2020 - 2021: Chloé Bailey

Memphis bleef na de breuk met Harvey een tijdje vrijgezel, althans: dat moeten we maar geloven op basis van zijn Instagram en de verhalen van diverse roddelbladen en paperazzi-fotografen. Pas in 2020, in coronatijd, werd hij weer gespot met een nieuwe geliefde en laaiden de geruchten op. Hoewel hij en de Amerikaanse zangeres, producer en actrice Chloé Bailey hun relatie nooit bevestigden, doken er genoeg foto's, teksten en video's op die aantonen dat ze meer dan alleen vrienden leken.

2023 - ?: Coral Gutierrez

Na Bailey bleef het weer lang stil rond het liefdesleven Memphis Depay. Totdat Shownieuws op de Instagram van Memphis een video spotte die daarna weer snel werd verwijderd. In die video (zie hieronder) knuffelde hij innig in een groot en mooi zwembad met het Spaanse model Coral Gutierrez. Dit was in juli 2023. Sindsdien is er geen extra 'bewijsmateriaal' gevonden van de twee. Het is dus niet zeker of ze nog altijd samen zijn.

Haarband bevestigt relatie

Een jaar na bovenstaande video, zinspeelde Depay zelf op een relatie. Toen hij tijdens de voorbereiding op het EK voetbal van 2024 in Duitsland gevraagd werd waarom hij een hoofdband droeg, antwoordde de aanvaller van het Nederlands elftal: "Mijn vriendin vindt die zweetband mooi staan. Geweldig toch? Het is een nieuwe look en ik voel me er goed bij."

Een andere naam: Yasminé Aisha Khalifa Holmgren

De 'discussie' of Gutierrez nog steeds de huidige vriendin van Memphis is, blijft bestaan. Zeker ook omdat, zoals Memphis wel vaker doet, op sociale media niks over de twee te vinden is. Ondertussen zingt er ook nog een andere naam rond: die van het Zweedse model Yasminé Aisha Khalifa Holmgren. Het feit dat zowel Memphis Depay als Mikky Kiemeney (de vrouw van collega-international Frenkie de Jong) haar volgt, zou een hint kunnen zijn.

Stormzy

De 26-jarige Zweedse, die als model werkte voor merken als Victoria's Secret, was volgens Engelse tabloids even in een relatie met rapper Stormzy. Hij werd smoorverliefd op haar tijdens een concert in Stockholm, maar hun relatie hield geen stand. Inmiddels is die relatie al weer een tijdje over, want Stormzy is samen met de vrouw van zijn dromen met wie hij al jaren een relatie had voordat ze in 2019 tijdelijk uit elkaar gingen en in 2023 weer bij elkaar kwamen.Maya Jama.

Is zijn vriendin een 'ballenmeisje'?

Of is die mysterieuze vriendin toch dat ballenmeisje die Memphis spotte tijdens een bezoek aan het tennistoernooi van Madrid. Daar zat hij begin mei met Atletico-ploeggenoot Axel Witsel op de eerste rij om wat tennispotjes te bekijken. Echter werd hij, naar eigen zeggen, afgeleid door een beeldschoon ballenmeisje. Na ruzie met een journalist over dat hij dat niet kon zeggen, bevestigde Memphis dat hij haar nummer in zijn telefoon heeft. Geen teksten die een 'bezet man' bezigt. Of was het een geintje? "Laat een vrijgezelle man zijn kans grijpen", schreef hij erbij. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat zij inmiddels is uitgegroeid tot zijn vriendin...

Vader bemoeit zich met liefdesleven

Hoewel Memphis al sinds 2012 liever niet meer bij zijn achternaam Depay genoemd wil worden, bemoeit zijn vader Dennis zich ook met het liefdesleven van zijn zoon. De twee hadden jarenlang geen contact, maar de afgelopen tijd is de band voorzichtig hersteld en zijn ze weer 'on speaking terms'. Tegen Story bevestigt vader Dennis dat Memphis in ieder geval aan het daten is. Maar of dat is met het Spaanse model, het ballenmeisje uit Madrid of de Zweedse, blijft onduidelijk.

'Ik wil zijn vriendin graag ontmoeten'

"Ik heb haar nog niet ontmoet", verklapt vader Dennis Depay aan Story. "Hij is volwassen en als hij de tijd rijp acht haar aan mij voor te stellen, dan zal hij dat doen. Ik wil zijn vriendin graag ontmoeten."