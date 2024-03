'Het was doodeng': Estavana Polman en Rafael van der Vaart raakten in paniek door paparazzi

Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn inmiddels alweer acht jaar een koppel. De handbalster was door de prestaties van het Nederlands team wel een bekend gezicht, maar kon niet bedenken wat voor impact haar relatie met Van der Vaart zou hebben op haar privacy. Polman vertelt dat de twee zelfs achtervolgd werden.

Met name het begin van hun relatie was heftig. Dat vertelt Polman in Helden Magazine: "Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Met paparazzi, die je echt overal achtervolgen." Dat zorgde voor gevaarlijke situaties: "Het was doodeng als Rafael en ik samen in de auto reden. Soms reden we uit paniek maar gewoon door rood."

Polman en Van der Vaart kregen in 2017 samen een dochter genaamd Jesslynn. Zelfs de ouders van de handbalster, die in 2019 wereldkampioen werd met Oranje, waren in die periode niet veilig: "Ik vond het vooral voor mijn ouders lastig. Mensen lagen gewoon in de tuin bij hun toen ze net geboren was. We woonden gewoon in een volksbuurt, hè..."

Privacy weg

De twee wonen inmiddels samen in de Romeense hoofdstad Boekarest, waar Polman speelt. Nadat bekend werd dat de handbalsters en Van der Vaart een stel waren, hield ze weinig privacy meer over: "Ik schaamde me soms dood, heel mijn privéleven lag ineens op straat. Mensen vonden wat van me, omdat ik de vriendin van Van der Vaart was."

Niet alleen buitenstaanders reageerden anders op haar: "Mensen, die ik al lang om me heen had, veranderden. Daar moest ik erg aan wennen."

Burgerlijk jubileum

Het sportkoppel vierde deze maand hun achtjarig jubileum. Inmiddels gaat het er een stuk rustiger aan toe: "Nu hebben we stabiliteit gevonden. We zijn altijd saai en burgerlijk geweest. We kunnen gek doen, maar dan wel met zijn tweeën binnenshuis. Ons leven is al druk zat met reizen. Dan is het ook lekker om op de bank te zitten met een zak chips en een film."

Rivaliteit

Het dagelijks leven mag dan burgerlijk zijn, maar onderling is er toch echt nog wel wat rivaliteit. Hoe kan het ook anders als twee (ex-)topsporters samenleven? Van der Vaart, die toernooidirecteur is van Premier Padel in Rotterdam, liet tegen Sportnieuws.nl eerder weten dat potjes padel tussen de twee soms uit kunnen lopen op ruzie. Bekijk hieronder het hele interview met Van der Vaart over zijn baan als toernooidirecteur.