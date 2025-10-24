Topvolleybalster Maret Grothues heeft een nieuwe liefde. De 37-jarige speelster vertelt er openhartig over in gesprek met haar volleybalvriendinnen. Dat zorgt voor de nodige hilariteit.

"Over trekken gesproken, heb jij nog wat getrokken?", snijdt Laura Dijkema het pikante onderwerp aan in de podcast Over de Top. "Nou, ik ben wel aan mijn trekken gekomen", reageert Grothues gevat. Het zorgt voor enorm veel gelach bij de (ex-)volleybalsters, die deze aflevering online hebben opgenomen. "Wat erg dit, wat slecht", is de algemene conclusie.

Grothues’ vriend vloog naar Ankara. "Het was voor het eerst dat hij hier was. Ik moet zeggen dat het écht heel leuk was, we hadden elkaar zeven weken niet gezien", aldus de volleybalster van Sigorta Shop Spor Kulübü.

Problemen van langeafstandsrelatie

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn voor de kersvers verliefde Grothues. "Ik word gek van dat uur tijdverschil en 3,5 uur vliegen. We zijn nu drie maanden officieel een setje, dan wil je zo veel mogelijk bij elkaar zijn", verzekert ze.

Des te specialer zijn de momenten samen. "Dat je vriend op de tribune zit, dat geeft toch wel een lekkere vibe. Hij vond het leuk om een wedstrijd van dit niveau te zien." Helaas voor de geliefde van Grothues was hij wel getuige van een nederlaag.

Dijkema is zelf nog single en heeft een prangende vraag voor haar collega. "Je bent een beetje aan het daten en je weet dat je naar het buitenland gaat. Hoe vond je dat? Het is voor mij misschien wel een reden om geen relatie met iemand te beginnen, omdat ik weet dat ik weer weg ga", stelt ze.

"Dat afscheid was wel erg… We wilden er allebei iets van maken. Tot nu toe gaat het heel natuurlijk en goed. Al hebben we wel allebei onze momenten dat we het lastig vinden. We vinden elkaar gewoon heel leuk."

Het perfecte plaatje

De drie vrouwen willen ook nog weten wat haar nieuwe vriend zo perfect maakt. "Leuk, lief, knap, sociaal", somt ze op. "Hij is sportief. Hij kan bovenhands serveren", gaat ze verder, wat voor gejuich zorgt bij de rest. "Sportief, dat is het allerbelangrijkste."