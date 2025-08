Het leven van Jesse Edwards gaat als een komeet. In maart debuteerde de 2,13 meter lange basketballer in de beste competitie van de wereld, de NBA. In Amerika leeft hij de droom van iedere basketballer. Zeker nu hij ook zijn vriendin, die hij daar leerde kennen, ook ten huwelijk heeft gevraagd.

De 25-jarige Edwards, geboren in Amsterdam, is al maanden speler van de Minnesota Timberwolves. In de Amerikaanse topcompetitie speelde hij tot nu toe twee wedstrijden. Bij spelen in de NBA horen ook enorme contracten met riante salarissen. Wat deed de 'nuchtere' Nederlander met het eerste geld wat hij kreeg van de Timberwolves? “Ik ben niet zo’n extravagant type, koop mijn kleding nog steeds gewoon bij de H&M en Uniqlo", zegt hij in gesprek met Helden.

'Ik ben geen big spender'

“Veel Amerikaanse jongens die een NBA-contract tekenen, kopen meteen een dure auto of trakteren zichzelf op sieraden. Ik tekende tegelijk met twee Amerikaanse jongens een contract en een van hen kocht van zijn eerste salaris een gouden ketting met diamanten ter waarde van 60.000 dollar. Zo’n type ben ik niet, ik ben geen big spender.” Hij wil maar aangeven dat hij een normale jongen is en blijft. Dat komt ook tot uiting in zijn relatie met hockeyster Quirine Comans.

'Ons favoriete restaurant in Amerika'

Hij leerde haar kennen toen hij van Florida naar New York vertrok om te basketballen voor het college-team van Syracuse. Op die universiteit zaten meer Nederlandse studenten. Comans was daar ook om haar studie te combineren met hockey. “We besloten een keer met z’n allen te gaan chillen en toen sloeg de vonk over tussen mij en mijn verloofde. We zijn samen naar de Cheesecake Factory gegaan, dat is sindsdien ons favoriete restaurant in Amerika", legt Edwards uit.

'Zou ik niet aanraden'

Hij heeft het bewust over 'verloofde', want deze zomer vroeg hij haar ten huwelijk. "We zijn inmiddels drieënhalf jaar samen. Twee jaar lang zaten we op dezelfde plek, nu hebben we al anderhalf jaar een langeafstandsrelatie. Dat is niet iets wat ik iedereen per se zou aanraden. Ik zie Quirine om de paar maanden, maar binnenkort komt ze naar Amerika. Ze maakt haar rechtenstudie af in Nederland en daarna komt ze bij mij wonen. Zij leeft een vrij normaal leven voor iemand van onze leeftijd, en dat helpt mij ook om nog een beetje het normale leven te leiden van een normale twintiger."