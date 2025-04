Hoogzwangere Kelly Piquet lijkt geslacht van baby Max Verstappen te verklappen

De hoogzwangere Kelly Piquet deelde dinsdag nog meer beelden van haar babyshower, maar moest die post op Instagram snel verwijderen. Het lijkt er namelijk op dat de vriendin van Max Verstappen op een van haar foto's het geslacht van haar baby verklapte.

Piquet liet in haar nieuwe slideshow op Instagram (die nog wel online staat) nog eens foto's zien van haar babyshower, met een enorme taart, haar hoogzwangere buik, het feest op het jacht in Monaco, cupcakejes, drankjes, vroege cadeautjes én een heel opvallende lekkernij. Daarin werden Piquet en Verstappen afgebeeld op witte M&M's. Op andere van die chocoladesnoepjes was een speen te zien.

Blauw én roze

Het Braziliaanse model probeert er alles aan te doen om het geslacht van hun toekomstige baby geheim te houden. Zo waren de kleuren op de enorme boot blauw én roze. Desondanks denken een paar van haar volgers al te weten wat het wordt: 'Oh my god, een meisje?' Toen iemand vroeg hoe diegene dat wist, volgde als antwoord: 'Een van de foto's die nu verwijderd is, zei: 'Blij dat er nog een klein meisje bij onze groep komt.''

Screenshot

Die foto was natuurlijk allang opgeslagen door een speurneus. Op dat screenshot is inderdaad bovenstaande tekst te zien. Het nieuws is nog niet bevestigd door Piquet en Verstappen. De 36-jarige zwangere vrouw heeft al een dochter uit een eerdere relatie met Daniil Kvyat: Penelope (5).

Iemand reageert onder de speurneus: 'Geweldig dat het altijd een familielid of vriend is die de spanning verpest.' Een fan van Verstappen ziet het al helemaal voor zich: 'Maxita komt eraan!'

Dit is de zus van Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen): half-Nederlandse Julia wordt weer tante Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, komt uit een grote familie. Ze heeft wel vijf (half)broers en één zus: Julia. Die zal binnenkort weer tante worden. Lees hier alles over de half-Nederlandse Julia Piquet.

Verstappen de grote afwezige

Verstappen kon zelf niet op het feestje aanwezig zijn, omdat hij in Japan was voor de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen boekte op Suzuka - redelijk tegen de verwachtingen in - zijn vierde zege op rij ín Japan. Door de overwinning staat hij nog maar één punt achter op leider Lando Norris in de WK-stand. Het F1-seizoen is drie raceweekenden onderweg.

Hoogzwangere Kelly Piquet duikt zonder Max Verstappen op bij groot sportevenement Het lijkt niet heel lang meer te duren voordat Max Verstappen en Kelly Piquet hun eerste kindje samen gaan verwelkomen, maar de hoogzwangere Braziliaanse lijkt er weinig trek in te hebben om hele dagen thuis door te brengen. Piquet had zondag al een babyshower en stal een dag later zonder haar vriend de show bij het tennistoernooi van Monte Carlo.

Piquet blijft druk in de weer

Piquet gaat niet ver meer van huis met de kleine in haar buik. Toch kon zij aanwezig zijn bij een groot tennisevenement, omdat de beste tennissers ter wereld zijn afgereisd naar Monte Carlo voor de Masters. Daar was ze in samenwerking met Replay, dat ook Rebecca Donaldson (vriendin van Formule 1-coureur Carlos Sainz) had uitgenodigd.

Max Verstappen verwacht extra zware race in Bahrein: 'Dat maakt het een beetje anders' Max Verstappen kan niet lang nagenieten van zijn eerste race-overwinning van dit seizoen. De Nederlandse Formule 1-coureur moet zich deze week alweer melden in Bahrein, waar komend weekend de vierde race van het seizoen plaatsvindt. De viervoudig wereldkampioen verwacht een extra zware race.

Verstappen was naast de babyshower ook niet bij het ATP-toernooi in Monaco. De Nederlander maakt zich namelijk alweer op voor de volgende race van het seizoen, komende zondag in Bahrein. De grand prix begint om 17.00 uur. Verstappen denkt nog wel wat tempo te missen: "Hopelijk kunnen we de prestaties van de auto zo goed mogelijk maximaliseren."