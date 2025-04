Hoogzwangere Kelly Piquet raakt bijzondere titel kwijt aan vriendin van andere F1-coureur

Kelly Piquet staat op het punt om te bevallen van haar tweede kindje, maar dat zal de eerste zijn die ze samen met Max Verstappen krijgt. De hoogzwangere Braziliaanse heeft vlak voor die mooie gebeurtenis echter wel een tik gekregen. Piquet is namelijk niet langer de populairste WAG in de Formule 1.

Piquet is niet alleen door haar relatie met de viervoudig wereldkampioen een bekende naam, want ze is er al haar hele leven aan gewend om in de spotlights te staan. Ze is de dochter van Nelson Piquet, die op zijn beurt drie wereldtitels in de Formule 1 verzamelde. De partner van Verstappen heeft inmiddels ook haar sporen verdiend als model en dat is terug te zien in haar populariteit.

De hoogzwangere Piquet heeft bijna twee miljoen volgers op Instagram en daarmee was ze een hele lange tijd de populairste partner van een F1-coureur. Met de nadruk op 'was', want ze is deze week van de troon gestoten door een andere vriendin.

Alexandra Saint Mleux, de vriendin van Ferrari-rijder Charles Leclerc, was al tijden bezig aan een inhaalslag en het is haar inmiddels gelukt. Net als Piquet heeft ze net iets meer dan 1,9 miljoen volgers. Social Blade, een website die de volgersaantallen tot in de details bijhoudt, weet echter dat de partner van de Monegask er inmiddels een paar duizend meer heeft dan de Braziliaanse.

Lando Norris

Het kan overigens zomaar zijn dat Saint Mleux die titel snel kwijt is, maar dat hangt vooral af van de openheid van Lando Norris. De Britse McLaren-coureur zou volgens geruchten namelijk een relatie hebben met de Portugese Magui Corceiro, die eerder samen was met voetballer Joao Felix.

Norris heeft dat echter nooit bevestigd en dus laten we haar nog even buiten beschouwing. Corceiro heeft een paar duizend volgers meer dan Piquet en Saint Mleux, maar ook zij zit nog net niet aan de twee miljoen.

Bevalling

Het is de vraag of Piquet er mee zit dat ze haar titel kwijt is, want ze heeft op dit moment wel andere dingen aan haar hoofd. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet onlangs weten dat ze begin mei is uitgerekend en dus kan de baby elk moment komen. Verstappen en Piquet hebben nooit bekendgemaakt of het een jongetje of een meisje wordt, maar de Braziliaanse lijkt dat wel per ongeluk te hebben verklapt.