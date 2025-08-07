Gabriel Bortoleto is bezig aan zijn eerste jaar in de Formule 1 en de Braziliaan maakt de laatste tijd heel veel indruk. In Hongarije reed de Sauber-coureur naar een knappe zesde plaats en dus zal hij met veel vertrouwen toeleven naar de GP van Nederland later deze maand. De kans is groot dat hij dan ook weer wordt aangemoedigd door zijn vriendin, want zij blijkt een hele bijzondere band met ons land te hebben.

De verwachtingen waren hooggespannen, want Bortoleto werd in 2023 kampioen in de Formule 3 en was vorig jaar de beste in de Formule 2. Beide keren pakte hij de titel als rookie. In de koningsklasse kende Bortoleto meer problemen tijdens zijn eerste maanden, maar de laatste tijd heeft hij zijn zaakjes goed voor elkaar.

De 20-jarige Braziliaan pakte bij de GP van Oostenrijk met een achtste plek de eerste punten uit zijn F1-loopbaan en eindigde ook bij de laatste twee races in België (negende) en Hongarije (zesde) in de top 10. Hij verzamelde voorlopig veertien punten en heeft daarmee een belangrijk aandeel in de knappe zevende plek van Sauber in de constructeursstand.

Vriendin is veel in Nederland te vinden

Bortoleto, die F1-coureur Fernando Alonso als manager heeft, mag nu even genieten van de zomerstop, maar zal aan het einde van deze maand op Zandvoort weer op de racebaan te vinden zijn. De kans is aanwezig dat hij zich daar thuisvoelt, want zijn vriendin blijkt een groot deel van het jaar in Nederland door te brengen.

De F1-coureur heeft al sinds 2020 een relatie met de 21-jarige Isabella Bernardini, die hem dan ook vaak steunt tijdens de raceweekenden. Zij is net als Bortoleto afkomstig uit Brazilië, maar studeert en werkt in Nederland.

Na haar opleiding in haar thuisland besloot ze een pre-bachelor aan de Universiteit Twente te doen en sinds 2023 is ze bezig aan de bachelor Computer Science and Engineering aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Ze hoopt haar diploma volgend jaar te halen.

Software Developer in Eindhoven

Daar blijft het niet bij voor de intelligente partner van de coureur, want ze is op dit moment ook werkzaam voor Touchpulse. Dat bedrijf is gevestigd in Eindhoven en wil met behulp van AI een navigatieapp ontwikkelen voor mensen met een visuele beperking. Bernardini is daar actief als Software Developer.

'Ze is gespecialiseerd in de computerwetenschappen en zet haar vaardigheden en passie in om productontwikkeling te stimuleren. Met haar talent voor cybersecurity zet ze zich in bij de app-ontwikkeling om de veiligheid van gebruikers en gegevensbescherming te maximaliseren', valt er over haar te lezen in een kort profiel op de website van het bedrijf.

Dat ze zoveel bezig is met haar privacy verklaart ook direct waarom ze haar Instagram-account heeft afgeschermd van de buitenwereld. Waar andere vriendinnen van F1-coureur nog weleens geld bijverdienen als influencer houdt Bernardini zich dus met hele andere zaken bezig.

GP Nederland

Voor Bernardini betekent het dat er eind deze maand dus een thuiswedstrijd op het programma staat. Bortoleto zal op zondag 31 augustus namelijk in Nederland zijn voor de grand prix op het circuit van Zandvoort. Dat is voor zijn vriendin perfect gepland, want een dag later gaat het academische jaar weer van start en zal ze dus weer in de boeken moeten duiken.